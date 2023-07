Hausbruch: "Tag der offenen Tür" bei der DRK-Tagespflege Süderelbe

Hausbruch - Zu einem "Tag der offenen Tür" lädt am Donnerstag, 10. August, von 11 bis 15 Uhr das DRK-Team in die Hausbrucher Straße 121 a ein. Das Team abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Ab dem späten Vormittag glüht der Grill, im Anschluss gibt es ein hausgemachte Kuchenbuffet.



Interessierte Gäste können eine Führung durch die Räumlichkeiten machen und sich zum Thema Tagespflege beraten lassen.



Insgesamt sind dort von der Pflege bis zum Fahrdienst 17 Fachkräfte beschäftigt. Das Haus hat Platz für 19 Gäste, die an sechs Tagen pro Woche betreut werden. Auf dem Wochenplan stehen neben dem gemeinsamen Kochen auch Aktivitäten wie Sitztanz, Malen, Gedächtnistraining, Igelball-Massagen und Spaziergänge in den Stadtteil. Wer will, kann an den Hochbeeten auf der Terrasse gärtnern. Als Highlight gelten die Ausflüge, die regelmäßig organisiert werden.



Das Angebot der Tagespflege richtet sich an pflegebedürftige Menschen, deren Angehörige tagsüber berufstätig sind. Die Pflegebedürftigen werden morgens abgeholt und nachmittags nach Hause zurückgebracht.



Das DRK-Team bittet für den 10. August um eine Anmeldung unter Tel. 040 796 125 27, Mail: tps@drk-pflege.hamburg