Helfer für Abschlussfest beim Motorradgottesdienst in Buchholz gesucht

Buchholz - Am 11. Juni findet wieder der traditionelle Motorradgottesdienst los. Danach geht es vom Michel in Hamburg im Korso nach Buchholz, um auf dem großen Parkplatz vor Möbel Kraft zu feiern.

Es ist ein besonders Jahr. Der Motorradgottesdienst, auch MOGO genannt, feiert seinen 40ten. DA will man es krachen lassen. So hat sich unter anderem der Musiker Stefan Gwildis angesagt.

Damit alles glatt geht, sind Helfer gefragt. Die werden noch gesucht. 200 sollen es werden. Regie führt Peter, der seit 2007 dabei ist. „Wir helfen beim Aufparken, beim Absperren, stehen gemeinsam mit der Polizei auf der Straße, beantworten manchmal Fragen, lassen uns von Autofahrern kritisch beäugen, räumen hin und wieder weg, sammeln auch den verbliebenen Müll zusammen, Treffen alte und neue Bekannte - kurzum: wir sind voll dabei und mittendrin“, sagt Peter.

Ein Motorrad oder Führerschein sind nicht zwingend erforderlich. Jeder macht das was er kann und so viel davon, wie er mag oder geht als „Mädchen für alles“ an die Stellen, wo eine Lücke ist.

Wer sich als Helfer noch zur Verfügung stellen möchte, meldet sich unter Info@mogo.de mit einer Mail („Ich will Helfer beim MOGO werden“) und vollem Namen an, damit er oder sie über die Helfertreffen informiert und dazu eingeladen werden kann. Einfach unter der Telefonnummer 040 709 752 90 im MOGO-Büro anrufen geht auch. zv