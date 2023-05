Nach dem super Pfingstwochenende: Ab Morgen geht’s sonnig weiter

Harburg – Bilderbuchwetter am langen Wochenende in Harburg Stadt und Land: Das sonnige Wetter hat viele Menschen über die Pfingsttage an die Ausflugsziele im Hamburger Süden gelockt.

Im Harburger Binnenhafen oder an der Außenmühle (Foto) genossen die Menschen das gute Wetter und die wärmenden Sonnenstrahlen.

Gut besucht waren auch die Seen im Landkreis: Etwa die beiden Seen „Pulvermühle“ und „See im großen Moor“ zwischen Meckelfeld und Hörsten waren das Ziel vieler Ausflügler. Viele Spaziergänger waren auch am Elbufer unterwegs.

Am heutigen Dienstag macht das Frühsommerwetter eine kleine Pause, aber schon am Mittwoch geht es sonnig weiter. Auch für die nächsten Tagen sagen die Meteorologen viel Sonne und angenehme Temperaturen voraus. cb