Countdown: Vorbereitungen für die Osterfeuer laufen auf Hochtouren

Harburg – Der Countdown läuft: Die Vorbereitungen für die Osterfeuer in Harburg Stadt und Land laufen auf Hochtouren. Seit vielen Tagen sind die Organisatoren damit beschäftigt die großen Mengen an Brennmaterial einzusammeln und an den Orten des Feuers aufzuschichten. Verkaufsstände für Würstchen und Getränke wurden aufgestellt. Es gibt noch viel zu tun, bis die Besucher kommen.

Auch in Vahrendorf, am Verbindungsweg zwischen Harburger Straße und Appelbütteler Straße (Foto) wurde am Sonnabend noch kräftig gearbeitet. Die Dorfjugend hat den Platz vor dem Feuer für das Großereignis hergerichtet und schichtete noch mehr Buschwerk auf.

Die Wetteraussichten für Sonnabend, dem Tag an dem die meisten Osterfeuer entzündet werden, sind prima: Tagsüber ist es sonnig und es soll auch abends trocken bleiben.

