Musik und Kunst in der City: „Play the piano!” war ein großer Erfolg für Harburg

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Harburg. Ein Monat voller Musik, Kunst und Begegnungen in Harburg. Vom 1. bis zum 28. September eroberten neun bunt gestaltete Klaviere und ein Kicker die Harburger City und den Binnenhafen.

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Vier Wochen lang standen Musik, Kunst und Begegnungen im Mittelpunkt: Vom 1. bis zum 28. September 2026 verwandelte „play the piano!“ die Harburger Innenstadt und den Binnenhafen erneut in eine große offene Bühne. Neun individuell gestaltete Klaviere luden dazu ein, selbst in die Tasten zu greifen, Musik zu entdecken und die Kunstwerke im öffentlichen Raum zu erleben.

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Bereits zum vierten Mal brachte Harburg Marketing e.V. mit „play the piano!“ Musik und Kunst mitten in die Stadt. In diesem Jahr standen neun von Künstler gestaltete Klaviere an verschiedenen Orten in der Harburger Innenstadt und am Binnenhafen. Sie waren dabei nicht nur Kunstobjekte, sondern ausdrücklich zum Spielen gedacht. Besucher konnten die Instrumente kostenlos nutzen und so selbst Teil des Projekts werden. Kuratiert wurde „play the piano!“ erneut von Walls Can Dance.

Die unterschiedlichen Designs machten jedes Klavier zu einem individuellen Kunstwerk und setzten an zentralen Plätzen im Harburger Stadtbild besondere Akzente. Dabei trafen Street Art, Gestaltung und Musik unmittelbar aufeinander. Neben den sieben neuen Klavieren waren auch zwei bereits aus vergangenen Jahren bekannte Kunstwerke wieder Teil des Projekts.

Für eine besondere Verbindung von Musik und Spiel sorgte in diesem Jahr außerdem ein kunstvoll gestalteter Kicker in der Hölertwiete. Das von Ralf Schwinge gestaltete Objekt ergänzte „play the piano!“ um ein weiteres interaktives Element und lud Passant:innen dazu ein, selbst aktiv zu werden.

Die neun Klaviere waren sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr bespielbar. Damit wurde „play the piano!“ erneut zu einem Projekt, das Kultur niedrigschwellig zugänglich machte und Menschen unabhängig von Alter und musikalischen Vorkenntnissen zum Mitmachen einlud.

Zwar ist die Frequenz selbst nicht messbar, jedoch erreichten Harburg Marketing tausende Instagram-Verlinkungen sowie hunderte Bilder, die über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus gab es eindrucksvolle Videos von Harburgern sowie Besuchern, die die Klaviere zum Klingen brachten. All dies und die harmonischen Klänge, die jedem im Alltag begegneten sprechen dafür, dass auch in diesem Jahr wieder Hamburg weit Gäste nach Harburg kamen, um das Projekt live zu erleben und mitzugestalten. Die Resonanz zeigte erneut, wie gut das Konzept aus Kunst, Musik und öffentlichem Raum in Harburg angenommen wurde.

Möglich wurde die diesjährige Ausgabe von „play the piano!“ durch die Unterstützung und Förderung des Bezirksamts Harburg, der Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe, von mitten in harburg, der Hamburger Sparkasse, STILBRUCH – Dein Secondhand-Kaufhaus sowie des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Antonia Marmon, Geschäftsführung des Harburg Marketing: „Auch in 2026 hat play the piano! gezeigt, wie viel Musik, Kreativität und Begegnung im öffentlichen Raum möglich sind. Das Wetter hat uns in diesem Jahr zwar vor einige Herausforderungen gestellt, umso schöner ist es jedoch, dass wir gemeinsam mit den Künstlern, Partnern und den Menschen in Harburg wieder ein Projekt auf die Beine stellen konnten, dass den Stadtraum auf besondere Weise belebt. Eine schöne Erweiterung war in diesem Jahr unser erstmals aufgestellter und von Stadtmaler Ralf Schwinge gestalteter Kicker in der Hölertwiete. Er hat unabhängig vom musikalischen Programm Menschen unterschiedlichen Alters zusammengebracht und zum Spielen, Verweilen und Begegnen eingeladen. Genau diese spontanen Begegnungen machen für uns den besonderen Reiz von play the piano! aus und zeigen, dass das Projekt in Harburg angekommen ist.“