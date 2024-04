Recyclinghöfe Neuland und Neugraben sind am 20. April geschlossen

Harburg - Am 20. April, einem Sonnabend, sind die Recyclinghöfe in Neuland und Neugraben geschlossen. Der Grund ist laut Stadtreinigung eine Personalversammlung.

Wer an dem Tag unbedingt einen Recyclinghof in Anspruch nehmen will, muss auf die Standorten Liebigstraße 66 in Billbrook, Rondenbarg 52a in Bahrenfeld oder Volksdorfer Weg 196 in Sasel ausweichen. zv