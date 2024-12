Featured

Rotary-Clubs packen 350 Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker

Harburg - Rotarier aus Harburg, Seevetal und dem Süderelbe-Bereich haben Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker gepackt. Die Pakete werden an bedürftige Menschen in die ärmsten Regionen Europas gebracht.

50 Rotarier und ihre Angehörigen von den Clubs Seevetal, Hamburg-Harburg, Hamburg-Haake und Rotaract Club Hamburg Süderelbe haben sich am Wochenende im Gewerbegebiet Beckedorfer Bogen getroffen, um Hilfspakete zu packen.

Der Club Inner Wheel Hamburg-Süd hatte eine Parallelveranstaltung und half deshalb finanziell. „Edeka Dallinger und Spielwaren Toll aus Meckelfeld haben uns auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützt“, sagte Detlev Dose, der die Packaktion im Seevetaler Warenhotel organisiert hatte.

Auf einer langen Packstraße verstauten die Helfenden die einzelnen Utensilien wie Mehl, Zucker, Reis und Nudeln, Seife, Schokolade und ein kleines Geschenk für Kinder in die Kartonagen. Nach rund zwei Stunden waren 350 Pakete gepackt, auf Paletten gestapelt und foliert.

Auf die fleißigen Helfenden wartete nach getaner Arbeit eine warme Suppe. „Neben den 350 Paketen lagern hier bereits 500 Pakete von anderen Rotary-Clubs, so dass wir derzeit bei 850 Paketen liegen“, freute sich Detlev Dose.

Wer selbst ein Paket packen möchte, kann dies noch bis zum 12. Dezember wochentags von 9 bis 15 Uhr abgeben bei den Johannitern zum Beispiel in Meckelfeld (Am Blöcken 14), in Buchholz (Rütgersstraße 3), in Salzhausen (Bahnhofstraße 5) oder in der Kita Krümelkiste in Neu Wulmstorf (Theodor-Heuss-Straße 74a).

In allen Sammelstellen gibt es auch kostenfrei stabile, große Kartons. Weitere Informationen: www.johanniter.de/weihnachtstrucker