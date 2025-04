Featured

Schnuppersegeln für Kinder und Jugendliche auf dem Neuländer See

Neuland - Am Sonntag, 27. April, von 11 bis 15 Uhr bietet die Segelvereinigung Sinstorf auf dem Neuländer See ein kostenloses Schnuppersegeln an. Für Kinder ab acht Jahren stehen moderne Jollen zur Verfügung - egal, ob sie nur mal mitfahren oder gleich selber steuern möchten. Die Trainer sind im Motorboot immer in der Nähe.

Für Teinehmer sind keine Vorkenntnisse im Segeln nötig, aber Schwimmkenntnisse (Bronze). Mitzubringen sind wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk (am besten Turnschuhe) und Ersatzkleidung.



Wer nicht aufs Wasser möchte, kann vom Steg aus die Segler beobachten, sich am Verpflegungsstand mit Snacks und Getränken stärken oder den Vereinsvorstand mit seinen Fragen löchern.

Ab dem 5. Mai bietet die Segelvereinigung einen Anfängerkurs für Kinder von sieben bis elf Jahren an. Bis zum 23. Juni findet dieser montags von 16.30-18.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 50 Euro, Anmeldung unter svgs-hamburg.de.

Die Segelvereinigung Sinstorf bietet an drei Tagen der Woche verschiedene Trainings für Kinder und Jugendliche aller Könnensstufen an, zudem gibt es Ferienkurse. Für Erwachsene mit Vorkenntnissen gibt es ebenfalls regelmäßige Segeltermine.