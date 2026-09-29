Sparkasse Harburg-Buxtehude eröffnet modernen SB-Pavillon in Garstedt

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Garstedt. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude freut sich über die erfolgreiche Inbetriebnahme eines neuen SB-Pavillons in Garstedt. Der leuchtend rote, moderne Pavillon steht auf dem Parkplatz des edeka Marktes Meyer in der Bahnhofstraße. Er bietet den Kundinnen und Kunden einen Geldautomaten für Bargeldtransaktionen sowie ein Multifunktionsterminal für verschiedene Bankdienstleistungen wie Überweisungen, Kontoauszüge und vieles mehr. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Andreas Sommer, und Regionalleiter Ingo Gräper eröffneten den Pavillon am Montagmorgen.

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„Der neue SB-Pavillon bietet unseren Kundinnen und Kunden ein breit gefächertes und zeitgemäßes Serviceerlebnis. Dadurch, dass er auf dem Parkplatz des edeka Marktes aufgebaut wurde, stehen ausreichend Parkplätze direkt vor der Tür zur Verfügung“, erklärt Regionalleiter Ingo Gräper. Die Sparkasse reaktiviert damit ihr Service-Angebot in Garstedt knapp zwei Jahre nachdem der damalige Geldautomat im edeka Markt durch eine Sprengung zerstört wurde.

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Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, sagt: „Mit dem neuen Pavillon können wir unseren Kundinnen und Kunden in Garstedt wieder ein modernes SB-Angebot machen und bleiben vor Ort. Diese Verlässlichkeit ist uns wichtig, insbesondere auch mit Blick auf die älteren Menschen. Das unterstreicht unsere Ausrichtung, nahe an unseren Kunden zu sein und ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.“

Für persönliche Service- und Beratungsleistungen vor Ort steht den Kundinnen und Kunden montags bis freitags das Sparkassen-Beratungscenter in Salzhausen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Sparkasse Harburg-Buxtehude die Videoberatung für eine individuelle Finanzberatung mit dem persönlichen Ansprechpartner an. Ingo Gräper verweist außerdem auf die komfortablen Online-Services in der Internetfiliale und der ausgezeichneten Sparkassen-App.