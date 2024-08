Featured

Vom Binnenhafen nach Hamburg per Barkasse am Tag des offenen Denkmals

Harburg - Das kann man sich schon mal vormerken. Zum "Tag des offenen Denkmals" am 8. September bietet der Verein Museumshafen Harburg e.V. auch in diesem Jahr insgesamt sechs Barkassenfahrten zwischen der Hamburg Altstadt und dem Harburger Binnenhafen an. Die Dauer der einfachen Fahrt beträgt etwa eineinhalb Stunden.

In Harburg starten drei Fahrten um 11:15 Uhr, 14:45 Uhr und 18:15 Uhr am Kanalplatz. Die Route führt durch den Binnenhafen zur Harburger Hafenschleuse. Von dort geht es über die Süderelbe bis zur Rethe - die Terminals Altenwerder, Hansaport und die Getreideterminals werden dabei passiert. Danach geht es durch die Rethe mit Tankerpiers und dem historischen Kalischuppen in den Reiherstieg. Hier sind unter anderem kleinere und größere Werften angesiedelt. Anschließend geht es zum Anleger im Hamburger Binnenhafen zum Ponton von Barkassen-Bülow nahe des Nikolaifleetes.

Reservierungen sind unter www.muhahar.de/barkassenshuttle möglich. zv