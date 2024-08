Featured

Blick hinter die Kulissen: 18 Betriebe im Landkreis öffnen ihre Türen

Landkreis - Einmal einen Blick hinter Kulissen werfen und so die Wirtschaft im Landkreis Harburg aus erster Hand kennenlernen. Diese Möglichkeit gibt es beim Tag der Wirtschaft am 5. September. 18 Unternehmen öffnen ihre Türen und bieten Informationen aus erster Hand.

„Wir merken: Diese Gelegenheit, Wirtschaftsinformationen aus erster Hand zu bekommen, wollen sich viele nicht entgehen lassen. Aber wer dabei sein möchte, hat noch gute Chancen, noch sind Plätze frei“, sagt Thomas Nordmann von der Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung, die den Tag organisierte.

Die 18 Betriebe bieten viele spannende Einblicke in Arbeitsabläufe, in Technik und Produktionsverfahren. Dazu öffnen sie am Tag der Wirtschaft ihre Türen für Betriebsbesichtigungen, am Vormittag bereits für Schulklassen, am Nachmittag für alle interessierten Bürger. Dabei besteht für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Beschäftigten über Arbeitsabläufe und Berufsalltag „zu löchern“. Für die Jugendlichen ist es zudem eine gute Gelegenheit, den Berufsalltag kennenzulernen und eine Entscheidungshilfe bei der Berufsfindung zu erhalten. wg

Dabei sind:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Autohaus Kuhn+Witte GmbH & Co. KG, Seevetal

Behr AG, Seevetal

Bruno Bock GmbH, Marschacht

Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH, Winsen/Luhe

Geflügelhof Schönecke GmbH, Neu Wulmstorf

Gorius & Sohn Holzbau GmbH, Tostedt

Groh-P.A. Veranstaltungstechnik, Buchholz

Marschhof GmbH & Co. KG , Stelle

Mayr & Wilhelm GmbH & Co. KG , Buchholz

Metermanns mobiler Metallservice, Winsen

Moetefindt Fahrzeugbau GmbH, Buchholz

RSH Polymere GmbH, Garstedt

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg, Rosengarten

Tackenberg Handelsgesell. mbH, Winsen

Tief- und Rohrleitungsbau Wähler GmbH & Co. KG, Seevetal

Wildpark Lüneburger Heide Tietz GmbH & Co. KG, Hanstedt

Zum Dorfkrug Landhof GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf.

Anmeldungen für die Führungen sind ab sofort möglich, Informationen über alle Einzelheiten finden sich im Internet unter www.landkreis-harburg.de/tdw2024 . wg