Home Instead hilft den Angehörigen bei der Betreuung von Senioren

Promotion - Wenn Menschen älter werden, nehmen die Belastungen zu. Für die Seniorinnen und Senioren ebenso wie für die pflegenden Angehörigen. Es treten körperliche Einschränkungen auf, die zu Schwierigkeiten im Haushalt und bei der Grundpflege führen. Die Einsamkeit nimmt zu. Für einige bedeutet eine demenzielle Erkrankung, dass sich das Leben komplett auf den Kopf stellt.

Ganz oft sind es die pflegenden Angehörigen, die all das auffangen. Sie kümmern sich neben einem eigenen Job, einem eigenen Haushalt und vielleicht zu versorgenden Kindern auch noch um die älter werdende Mutter oder den Vater. Sie machen das in der Regel gerne, aber ganz oft kommen pflegenden Angehörige selbst an ihre Grenzen.

Home Instead bietet Lösungen in dieser herausfordernden Situation. Das Unternehmen, das die Sandra und Karl Olaf Petters 2019 gegründet haben und das in ganz Hamburg tätig ist, hilft im Bezirk Harburg Menschen durch Betreuung, Unterstützung in der Hauswirtschaft und in der Grundpflege. Das Besondere: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Home Instead kommen immer stundenweise in die Häuslichkeit, von zwei Stunden in der Woche bis zu zehn Stunden am Tag. Sandra Petters: „Für die Seniorinnen und Senioren bedeutet das wertvolle Unterstützung im Alltag. Damit können Sie ihr Leben zu Hause weiterführen. Das ist das, fast die meisten älter werdenden Menschen wollen. Für die pflegenden Angehörigen bedeutet das: Sie können durchschnaufen, weil sie wissen, dass ihre Lieben gut versorgt und betreut sind. Und zwar von Menschen, die sie gut kennen und denen sie vertrauen. Und das Gute daran ist: All dies sind Leistungen, die von der Pflegekasse getragen werden.“

Welche Leistungen genau erbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Home Instead genau? Sie unterstützen beim Duschen oder helfen beim Abwasch, sie machen die Wäsche oder begleiten beim Spaziergang. Sie sorgen für soziale Aktivitäten, spielen oder lesen aus der Zeitung vor. Sie füllen Formulare aus oder begleiten bei Arztbesuchen. Kurz: sie sind eine weitere soziale Bezugsperson, die die Seniorinnen und Senioren unterstützen und den pflegenden Angehörigen ein gutes Gefühl geben.

