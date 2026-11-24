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Harburg/Finkenwerder. Seit 6 Uhr haben Beschäftigte des Airbus-Werks in Finkenwerder ihre Arbeit niedergelegt. Vor dem Haupttor am Kreetslag demonstrieren sie im Rahmen eines ganztägigen Streiks.

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Nach Angaben der IG Metall Küste beteiligen sich am Dienstagmorgen fast 40.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie an den Arbeitsniederlegungen. Insgesamt sind Arbeitnehmer aus 22 Betrieben dabei. Allein rund 34.000 Airbus-Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Bremen, Stade, Nordenham und Varel sind zum Streik aufgerufen.

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Am Werkstor in Finkenwerder harren die Streikenden bei Temperaturen unter null Grad aus. Eine Feuertonne dient ihnen als Wärmequelle während der Proteste.

Worum es in den Verhandlungen geht

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Lohn. Gleichzeitig bietet die Gewerkschaft den Arbeitgebern an, in wirtschaftlich begründeten Fällen betriebliche Abweichungen vom Flächentarifvertrag zu vereinbaren.

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Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Die Tarifverhandlungen gelten als festgefahren.

Bereits gestern legten Mitarbeiter des Mercedes Werks in Harburg ihre Arbeit für 24 Stunden nieder. harburg-aktuell.de berichtete: Produktion steht still: Warnstreik legt Mercedes-Werk in Bostelbek lahm. (JOTO)