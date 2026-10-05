Schützenverein lädt zum traditionellen Laternenumzug in Rönneburg ein

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Harburg/Rönneburg. Der Spielmannszug des Schützenverein Rönneburg und Umgegend von 1897 lädt am Donnerstag, 15. Oktober, zu seinem alljährlichen Laternenumzug ein. Start ist um 18.30 Uhr auf dem Schützenplatz am Küstersweg 15.

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Von dort zieht der Umzug durch das Dorf. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr Rönneburg.

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Bereits ab 17.30 Uhr können sich Besucher auf dem Schützenplatz stärken. Es gibt Pommes und Wurst vom Grill sowie Getränke im Schützenheim.

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Süße Überraschung für die Kleinen

Zum Abschluss des Laternenumzugs wartet auf die Kinder noch eine süße Überraschung. (dh)