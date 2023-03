B&K sucht für den Standort Hamburg-Harburg: MITARBEITER PARKPLATZDIENST / FAHRER / PARKPLATZWÄRTER (M/W/D)

Wir suchen Sie ab sofort für unseren B&K-Standort Hamburg-Harburg als



MITARBEITER PARKPLATZDIENST / FAHRER / PARKPLATZWÄRTER (M/W/D)

IHRE AUFGABEN

• Sie bauen selbständig auf unserem Parkplatz Ihre Struktur

• Die Pflege der Parkflächen fällt in Ihren Aufgabenbereich

• Durch Ihre Organisation erhält jeder unserer Kunden einen Parkplatz auf unserem Gelände

• Sie fahren geparkte Kunden- und Firmenfahrzeuge in unsere Tiefgarage/Parkanlage

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online KARRIEREPORTAL.



Bitte geben Sie in Ihrem Motivationsschreiben Ihre Gehaltsvorstellungen und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an.



WIR BIETEN IHNEN



• 30 Tage Urlaub • Spannende Tätigkeiten mit Entwicklungspotential und hoher Eigenverantwortung im Markenumfeld von BMW und MIN

• Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz bei einem der größten Automobilhandelsunternehmen in Deutschland

• Attraktive Mitarbeiter Benefits: wie zum Beispiel eine Mitbeteiligung an Fitnessstudiobeiträgen, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, Leasing eines Dienstfahrrads und elektronischer Geräte

• Praxisorientierte Weiterbildungsmöglichkeiten • Angenehmes Arbeitsklima und flache Hierarchien

DAS BRINGEN SIE MIT



• Einen sicheren Umgang mit allen PKW-Typen, um auch Premiumfahrzeuge auf engem Raum sicher ein- und ausparken zu können

• Sie bleiben in allen Situationen souverän und freundlich

• Sie sind seit min. 5 Jahren im Besitz eines Führerscheines der Klasse B

B&K GmbH

Pagenstecher Str. 77-83

49090 Osnabrück

www.bundk.de

www.wellergruppe.de