17-jährige Harburgerin mischt Deutschlands Tischtennis-Elite auf

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Harburg/Marmstorf. Lena Krüger hat beim DTTB-Bundesranglistenturnier TOP 48 der Jugend 19 in Wiesbaden den dritten Platz belegt. Die 17-jährige Spielerin des SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e.V. war als Nummer acht gesetzt und ließ damit mehrere höher eingestufte Konkurrentinnen hinter sich. Es ist ihr bislang bestes Ergebnis auf Bundesebene.

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In der Vorrunde gewann Krüger ihre Gruppe ohne Niederlage. Auch in der Zwischenrunde blieb sie ungeschlagen und bezwang dabei die topgesetzte Spielerin des Turniers.

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Im Halbfinale musste sie sich erst im fünften Satz nach Verlängerung geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei lag Krüger zunächst mit 1:2 Sätzen zurück, drehte die Partie aber noch und gewann mit 3:2.

Welche Qualifikation Krüger damit schon sicher hat

Mit dem dritten Platz hat sich Krüger für die Bundesrangliste TOP 16 im Februar qualifiziert. Zudem steht ihre Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Mai bereits fest.

Auch Ela Neupauerová war in Wiesbaden am Start, für den TuS Finkenwerder. Nach einem schwierigen ersten Turniertag in einer starken Gruppe gewann sie am zweiten Tag drei Partien in Folge und belegte am Ende einen geteilten 33. Platz.

Wie es für das Team weitergeht

Beide Spielerinnen treten für den SV Grün-Weiss Harburg in der Damen-Regionalliga Nord an und sind dort mit ihrer Mannschaft erfolgreich in die Saison gestartet.

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Trainer Pascal Köhler begleitet Krüger und Neupauerová seit Jahren persönlich. In Wiesbaden betreute er Krüger vor Ort und unterstützte sie während des Turniers.

Was der Erfolg für den Verein bedeutet

Der SV Grün-Weiss Harburg und der Hamburger Tisch-Tennis-Verband werten den dritten Platz als Bestätigung der Nachwuchsarbeit im Verein. (tj)