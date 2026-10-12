Heimspiel in der CU-Arena: Volksbank Volleys wollen die ersten Punkte holen

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Neugraben. Die ETV Hamburger Volksbank Volleys wollen es vor heimischem Publikum besser machen. Nach der knappen 1:3‑Auftaktniederlage bei den Binder Blaubären TSV Flacht steht am Dienstag, 13. Oktober, die Heimpremiere in der CU-Arena an. Gegner ist Schwarz-Weiß Erfurt.

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Das Team zeigte am Samstag, 10. Oktober, beim Saisonstart eine ansprechende Leistung. Mit 22:25, 25:21, 24:26 und 25:27 verloren die Hamburgerinnen in ihrer zweiten Bundesligasaison zwar, lieferten dem Gegner aber über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Nun wartet die erste Gelegenheit, sich vor den eigenen Fans zu präsentieren.

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Die Erfurterinnen starteten ebenfalls mit einem umkämpften Spiel in die Saison. Am Wochenende setzten sie sich gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:2 durch. Die Sätze endeten 21:25, 19:25, 25:15, 25:18 und 15:13. Damit dürfte auch im zweiten Saisonspiel ein intensives Duell bevorstehen. Alle Spielerinnen der Volksbank Volleys sind gesund und fit aus dem Auswärtsspiel zurückgekehrt.

Vergebene Chancen als Lehre

Chefcoach Jakub Brečka sieht vor allem in den entscheidenden Momenten noch Verbesserungspotenzial. „Das Spiel in Flacht hatte grundsätzlich viele gute Momente in einem ausgeglichenen Spiel”, sagt Brečka. Besonders bitter war der dritte Satz. „Leider konnten wir den dritten Satz trotz 24:20-Führung nicht für uns entscheiden, was das Spiel mit Sicherheit hätte drehen können”, sagt der Coach. Nach diesem Rückschlag fand das Team nicht mehr in die Spur. „Danach haben wir im Angriff keine guten Lösungen mehr gefunden”, sagt Brečka.

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Für die Partie gegen Erfurt hat der Trainer klare Vorstellungen. „Ich wünsche mir mehr Mut und Selbstbewusstsein zum Satzende”, sagt Brečka. Zudem müsse das Team die gegnerischen Stärken besser kontrollieren. „Außerdem wird es wichtig sein, die Bälle klar anzunehmen, da Erfurt über eine sehr schnelle und stabile Offensive verfügt”, sagt der Coach.

Tickets ab elf Euro erhältlich

Anpfiff für das Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt ist am Dienstag um 18.30 Uhr in der CU-Arena in Neugraben. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Tickets gibt es online unter www.etv-hamburg.de/de/tickets sowie an der Abendkasse ab elf Euro. Dauerkarten sind ab 110 Euro erhältlich. (cb)