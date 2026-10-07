Eltern gegen Kinder: Hockey-Duell beim TGH-Saisonabschluss in Heimfeld

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Harburg/Heimfeld. Die TG-Heimfeld beendet die Saison mit einem Familienfest am Sonntag, 11. Oktober. Auf der Sportanlage am Waldschlösschen treten beim großen Hockey-Duell Eltern gegen ihre Kinder an. Von 10 bis 14 Uhr erwartet die Besucher zudem Tennis, Krocket-Schnuppertraining und ein Flohmarkt des Jugendfördervereins.

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Das Hockey-Turnier findet von 11 bis 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der TG Heimfeld statt. „Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Neuling – alle dürfen mitmachen”, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstalter fordern die jungen Teilnehmer scherzhaft heraus: „Kinder, zeigt den Eltern, wer die wahren Hockey-Champs sind!” Als Startgebühr wird eine Spende für den Hockey-Förderverein erbeten.

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Parallel zum Hockey-Event können Sportbegeisterte auf allen Tennisplätzen spielen. Wer eine neue Sportart kennenlernen möchte, kann beim Schnuppertraining Krocket ausprobieren. Die Veranstalter betonen: „Seid dabei, wenn wir gemeinsam die Saison beenden – mit ganz viel Spaß, Bewegung und guter Laune!”

Flohmarkt für guten Zweck

Der Jugendförderverein organisiert während der gesamten Veranstaltung einen Flohmarkt. Verkauft werden können Sport- und Kindersachen. Interessierte können ihren Stand zwischen 10 und 14 Uhr aufbauen. Als Standgebühr wird eine Kuchenspende erwartet.

Anmeldungen für einen Flohmarkt-Stand nimmt der Jugendförderverein bis Donnerstag, 8. Oktober, per E‑Mail an info@tgh-jugendfoerderverein.de entgegen. Die Gesamtveranstaltung auf der Sportanlage am Waldschlösschen läuft von 10 bis 14 Uhr. (cb)