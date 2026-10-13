Gold und Silber für Harburger Judo-Talente in Rostock

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Harburg. Zwei begehrte Medaillen haben Jenna Geerdts und Lukas Kocks beim Blaulöwenpokal des VFK Bau Rostock erkämpft. Bei dem mit 350 Teilnehmern stark besetzten Nachwuchsturnier sicherte sich Geerdts Silber, Kocks holte Gold.

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Zunächst ging Youngster Jenna Geerdts in der Altersklasse U12 auf die Matte. Die Kämpferin zeigte sich in bestechender Form und bezwang auf dem Weg ins Finale alle vier Kontrahentinnen vorzeitig. Dabei gelangen der 12-Jährigen ganz unterschiedliche Techniken, was ihre besondere Vielfalt unterstrich.

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Im Finale verlief der Kampf deutlich enger. Nach Ablauf der regulären Kampfzeit unterlag Geerdts nur denkbar knapp durch eine kleine Wertung. Am Ende stand Silber für das Judo-Talent.

Fünf Sekunden bis zum Sieg

Ihr Trainingspartner Lukas Kocks trat anschließend in der Altersklasse U15 an. Der Judoka ließ keinerlei Zweifel an seinem Turnierziel aufkommen. Kocks ging sehr konzentriert in seine Kämpfe und siegte jeweils durch sehenswerte Wurftechniken. Besonders beeindruckend: Eine schöne Fußtechnik brachte ihm bereits nach fünf Sekunden Kampfzeit den Sieg. Am Ende stand Gold.

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Weiterhin nahmen in der U15 Mara Wilkens, Nour Chaouch und Anes Redjepi teil. Alle drei Nachwuchsjudokas erreichten den siebten Platz. Dabei sammelten sie wichtige Wettkampferfahrungen auf überregionalem Niveau. (cb)