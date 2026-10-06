Weltklasse-Tanzsport nach jahrzehntelanger Pause im Privathotel Lindtner

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Harburg/Heimfeld. Nach Jahrzehnten kehrte der internationale Tanzsport ins Privathotel Lindtner zurück. Am Samstag, 3. Oktober, verwandelte sich der Hotelsaal bei den Open German Championships in eine Bühne für Eleganz und sportliche Höchstleistungen. Zehn Stunden lang präsentierten Spitzen-Tanzpaare aus sechs europäischen Ländern ihr Können in den klassischen Disziplinen Standard und Latein.

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Der Lindtner-Tanzsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das größtenteils fachkundige und festlich gekleidete Publikum erlebte Profi- und Amateurpaare aller Altersklassen aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Belgien und Frankreich. Darunter waren Welt‑, Europameister und Deutsche Meister, die dem begeisterten Publikum Tanzsport auf höchstem Niveau boten.

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Erstmals seit den 1970er und 1980er Jahren wurde im Lindtner wieder ein großes Tanzturnier ausgetragen. Die Begeisterung der Zuschauer freute auch Hotelchefin Heida Lindtner. Es ist schön, dass hier wieder so toller Tanzsport geboten wird, sagte sie.

Erfolgsduo am Ruder

Organisiert wurden die ersten Open German Championships von der internationalen Stiftung Dancesport Heritage Germany. Die erst 2024 gegründete Organisation stand unter der Leitung von Präsident Markus Schrader und Vizepräsidentin Claudia Köhler. Beide Organisatoren sind selbst überaus erfolgreiche Tänzer. Schrader erreichte mit seiner Tanzpartnerin Anja Ukermark das Finale der World Games im griechischen Loutraki. Köhler zählt mit fünf Weltmeistertiteln, neun Europameisterschaften und zwei World Games Titeln zu den erfolgreichsten Tänzerinnen Deutschlands.

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Es freut uns sehr, dass wir hier im Privathotel Lindtner unsere erste offene Deutsche Meisterschaft ausrichten dürfen, sagte Schrader. Ein großes Dankeschön geht an Frau Lindtner und das gesamte Team des Hotels sowie an das Team der Dancesport Heritage Germany, ergänzte er. Ohne die vielen Helfer wäre dieses Turnier nicht durchführbar gewesen.

Weltelite am Wertungstisch

Auch Vizepräsidentin Köhler zeigte sich begeistert von der Atmosphäre. Wir würden uns sehr freuen, auch weiterhin im Lindtner so tolle Tanzturniere ausrichten zu dürfen, betonte sie. Die Stimmung war einfach grandios.

Die Doppelsieger Alina Muschalik und Nikita Goncharov im lateinamerikanischen Outfit. Foto: Ilka Teschner

Für die fachkundige Bewertung sorgte eine hochkarätige Jury mit international renommierten Persönlichkeiten des Tanzsports. Zu den Wertungsrichtern gehörten Isaia Berardi aus Italien, Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler aus Deutschland, Giuliano Nironi aus Italien, Pavel Pasechik aus Deutschland sowie Hem Spilker aus den Niederlanden. Stefan Green war eigens aus Australien angereist. Durch das Programm führte Veronika Haller aus Italien als Turnierleiterin.

Umjubelte Doppelsieger bei den Profipaaren in den Standard und lateinamerikanischen Tänzen wurden die Favoriten Alina Muschalik und Nikita Goncharov. Das Tanzpaar ist auch als Trainer von Amateurpaaren aus Harburg aktiv. Die nächste World Games Meisterschaft findet 2027 in Dänemark statt. (cb)