30 Rettungspunkte in Harburg – doch ganze Gebiete bleiben außen vor

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Harburg/Süderelbe. An der Alten Süderelbe, der Süderelbe im Bereich Neuland sowie in den Moor- und Wiesenlandschaften von Fischbek, Francop, Gut Moor und Neuenfelde fehlen bislang sogenannte Rettungspunkte. Darauf weist der Harburger CDU-Bürgerschaftsabgeordnete André Trepoll hin und fordert das Bezirksamt auf, gemeinsam mit der Feuerwehr Hamburg weitere Standorte zu prüfen.

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Rettungspunkte sind Notfall-Treffpunkte mit eindeutiger Kennung und hinterlegten GPS-Koordinaten. Sie sollen Einsatz- und Rettungskräften eine schnelle und zielgenaue Anfahrt ermöglichen, etwa wenn es in Naherholungsgebieten wie dem Harburger Stadtpark, der Alten Süderelbe oder der Fischbeker Heide abseits von Straßen zu einem Notfall kommt. Laut der Senatsantwort auf eine Anfrage Trepolls (Drs. 23/5838) gibt es bezirksweit derzeit 30 solcher Anlaufstellen.

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Für die Einrichtung und Ausschilderung sind entweder das Bezirksamt selbst oder die Harburger Revierförstereien zuständig. In Trepolls Wahlkreis Süderelbe, zu dem die Fischbeker Heide, die Neugrabener Heide, das Gebiet Schwarze Berge und die Haake gehören, haben die Revierförstereien 15 Rettungspunkte eingerichtet. Fünf weitere befinden sich in Heimfeld, im Eißendorfer Forst und in den Harburger Bergen.

Wo das Bezirksamt bereits Punkte ausgeschildert hat

Hinzu kommen zehn Rettungspunkte, die das Bezirksamt ausgeschildert hat: sechs im Harburger Stadtpark, zwei im Schwarzenberg Park, einer im Meyers Park und einer am Neuländer See. Für alle Standorte liegen GPS-Koordinaten und Anfahrtsbeschreibungen für Einsatzkräfte vor.

„Harburg ist ein lebenswerter Bezirk mit vielen Grün‑, Wald- und Wasserflächen. Für ungetrübten Naturgenuss und fröhlichen Freizeitspaß ist ein flächendeckendes Netz an Rettungspunkten extrem wichtig. Denn im Ernstfall entscheiden Minuten über Leben und Tod”, sagt Trepoll.

Trepoll kritisiert, dass es anders als am Neuländer See an anderen Gewässern keine Rettungspunkte gebe. „Weder an der Alten Süderelbe noch an der Süderelbe im Bereich Neuland gibt es laut Behördenangaben diese wichtigen Orientierungspunkte. Gleiches gilt für die ausgedehnten Moor- und Wiesenlandschaften beispielsweise in Fischbek, Francop, Gut Moor oder Neuenfelde”, sagt er.

Bürger können Standorte vorschlagen

Trepoll ruft die Harburger Bevölkerung dazu auf, sich an der Suche nach weiteren Standorten zu beteiligen. „Zugleich möchte ich alle Harburgerinnen und Harburger einladen, sich an der Standortsuche zu beteiligen. Sie wissen am besten, wo es im ländlichen Harburg schon einmal brenzlig wurde und wo zusätzliche Rettungspunkte erforderlich sind”, sagt er. Vorschläge können per E‑Mail an kontakt@andre-trepoll.de geschickt werden.

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Die bundesweite Einrichtung von Rettungspunkten geht auf eine Initiative der Bundesländer aus dem Jahr 2013 zurück. Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) entwickelte daraufhin ein länderweit einheitliches Konzept mit Richtwerten für die Standortfindung. Demnach soll jeder Punkt im Wald innerhalb von zehn Minuten erreichbar sein. In großen geschlossenen Waldkomplexen sollen etwa drei bis fünf Rettungspunkte pro 1.000 Hektar eingerichtet werden, in kleinen isolierten Arealen sechs bis acht. Die Punkte sollen überwiegend an öffentlichen Straßen liegen, etwa an Waldeingängen, Zufahrten und Wanderparkplätzen. Ist das im Wald nicht möglich, sollen markante Stellen an ganzjährig befahrbaren Forstwegen gewählt werden. Jeder Standort muss verkehrssicher angelegt sein und Mobilfunkempfang bieten. (tj)