Acht Kilometer durch die Marsch: A26-West nicht vor Ende 2028 fertig

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Harburg/Neugraben. Als am 11. Mai 2020 der Bau der Marschenautobahn A26 zwischen der niedersächsischen Landesgrenze und der A7 mit einem symbolischen Spatenstich begann, versprach man den genervten Autofahrern: In vier Jahren sind wir fertig und ihr müsst nicht mehr auf der B73 im Stau stehen. Daraus wurde nichts. Die Bauzeit hat sich schlicht verdoppelt, vor dem vierten Quartal 2028 ist nicht mit einer Freigabe der A26-West zu rechnen. Das erfuhr der Harburger CDU-Bürgerschaftsabgeordnete André Trepoll nach einer Kleinen Anfrage an den Senat.

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Dabei hatten viele schon vor Baubeginn den Zeitplan für viel zu optimistisch gehalten. Der weiche Moorboden in der Marsch könnte für aufwendige Gründungs- und Stabilisierungsmaßnahmen sorgen. Tatsächlich wurden immer wieder Absackungen der Trasse gemeldet. Dazu kamen unerwartete technische Probleme bei der Verknüpfung der Autobahn mit den Gleisen der Hafenbahn.

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Letztlich werden nach Angaben des Senats für das acht Kilometer lange Teilstück der A26 zwischen Landesgrenze und Autobahnkreuz Hamburg-Hafen knapp 17.500 Tonnen Stahl verbaut werden – nach Rechnung von Trepoll entspricht das mehr als dem Doppelten der Metallmenge, die für das Gerüst des Eifelturms verbraucht wurden. Dazu kämen noch 85.500 Sandsäulen, die mit einem besonderen Geotextil ummantelt sind und zur Stabilisierung im Moorboden eingebracht werden.

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Trepoll: „Es kommt nicht von ungefähr, dass die A26 West zurzeit mit 941 Millionen Euro und damit knapp 200 Millionen Euro mehr als die Elbphilharmonie veranschlagt wird.“ Umso wichtiger sei es, dass alle Beteiligten nun buchstäblich Vollgas geben, um die aktuellen Baufenster einzuhalten. Jede Verzögerung berge das Risiko weiterer Kostensteigerungen insbesondere bei den unsicheren Rohstoffpreisen.

Vor allem werde es Zeit, dass die B73 mit werktäglich mehr als 36.000 Fahrzeugen, darunter deutlich über 2000 Busse, Lkw und andere schwere Fahrzeuge entlastet wird. (ag)