Endspurt in Waltershof: Neues Kraftwerk soll Hamburg mit Wärme versorgen

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Harburg/Waltershof. Auf der Dradenau in Waltershof geht die neue Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) des Energieparks Hafen in die entscheidende Phase. Seit der ersten Zündung einer Gasturbine Anfang Oktober ist die Inbetriebsetzung weit vorangeschritten: Der Generator wurde mit dem städtischen 110-kV-Stromnetz synchronisiert, die Anlage speiste erstmals Strom ein, und auch der Sekundär-Wasserkreislauf läuft bereits. Über diesen Kreislauf wird künftig klimaneutrale Abwärme aus Industrie, Müllverwertung und Abwasser in die Fernwärmeversorgung eingebunden.

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Am Montag besichtigten Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank und Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt den aktuellen Baufortschritt. Die GuD-Anlage gilt als Herzstück des Energieparks Hafen, der das Heizkraftwerk Wedel ersetzen soll. Bis Ende des Jahres soll sie in Betrieb gehen und erste Fernwärme in das Hamburger Stadtnetz einspeisen.

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„Die Inbetriebnahme des neuen innovativen Kraftwerkes läuft auf Hochtouren”, sagt Fegebank. Die Anlage werde schon bald das Heizkraftwerk Wedel ablösen und damit zu einem zentralen Faktor für den Kohleausstieg Hamburgs. Mit ihrer modularen Konzeption und der Einbindung zahlreicher klimafreundlicher Abwärmequellen habe sie Vorbildwirkung für ganz Deutschland.

Was als Nächstes getestet wird

Goldschmidt betont, mit der neuen Anlage werde das Kohlekraftwerk Wedel „endlich Geschichte sein”. Schleswig-Holstein stehe bereit, mit seinem Überschuss an erneuerbaren Energien grünen Strom nach Hamburg zu liefern, sollte der Bedarf der Großstadt das Angebot übersteigen.

Zu Besuch bei der Gas- und Dampfturbinen-Anlage im Energiepark Hafen: HEnW-Geschäftsführerin Kirsten Fust, Umweltsenatorin Katharina Fegebank und Schles-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt. Foto: HEnW

Das Projektteam arbeitet derzeit daran, die Gasturbinen stufenweise bis zur Volllast zu testen. Zudem sollen GuD, Abwasser-Wärmepumpe und Wärmespeicher im sogenannten Wärme-Inselbetrieb zusammengeschaltet werden, um das Zusammenspiel von Wärmeerzeugung, Drittwärme-Einbindung und Wärmespeicherung zu prüfen. Läuft dieser Testbetrieb reibungslos, soll erstmals Wärme über die Südleitung in das Hamburger Fernwärmenetz eingespeist werden.

Versorgung bleibt bis 2027 doppelt gesichert

„Wir sind im Endspurt”, sagt Kirsten Fust, Sprecherin der Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke. Funktioniere die Wärmeerzeugung im Inselbetrieb zuverlässig, stehe der Einspeisung in das Fernwärmesystem nichts mehr entgegen. Dann müssten die Teams aus Erzeugung und Fernwärmebetrieb die neue Anlage in das Gesamtsystem integrieren.

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Bis dahin sichert das Heizkraftwerk Wedel die Versorgung weiter ab und läuft parallel bis zum Ende der Heizperiode 2026/2027. Die Hamburger Energiewerke planen, das Heizkraftwerk Wedel ab Donnerstag, 1. Juli 2027, stillzulegen. (tj)