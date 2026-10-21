Starkregen: Neugraben und Wilhelmsburg besonders bedroht

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Harburg/Süderelbe/Wilhelmsburg. Neugraben und Wilhelmsburg gehören laut einer neuen Studie zu den am stärksten durch Starkregen gefährdeten Stadtteilen Hamburgs. Die Untersuchung erschien am 7. Oktober im Fachjournal Climate Risk Management. Daran beteiligt waren Forschende der Technischen Universität Hamburg (TUHH) und der HafenCity Universität.

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Für die Studie berechneten die Forschenden, wo bei einem Starkregen, wie er statistisch nur einmal in 100 Jahren auftritt, Wasser auf den Straßen stehen bleibt. Im zweiten Schritt prüften sie, wer sich in den betroffenen Gebieten selbst schützen kann. In die Bewertung flossen unter anderem der Anteil der Menschen über 65 Jahre, der soziale Status, der Bildungsstand sowie die Zahl der Bewohner ein, die im Erdgeschoss leben oder kein Auto besitzen.

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Schon 30 Zentimeter Wasser auf der Straße reichen nach Angaben der Forschenden aus, um Rettungsfahrzeuge zu behindern und Menschen den Weg aus der eigenen Wohnung zu versperren. In Teilen von Neugraben und Wilhelmsburg träfen ein hohes Überflutungsrisiko und eine eingeschränkte Fähigkeit vieler Bewohner zur Selbsthilfe zusammen, heißt es in der Studie. Soziale Verwundbarkeit und Überflutungsgefahr fielen nicht überall automatisch zusammen, das eigentliche Risiko entstehe erst dort, wo beides aufeinandertreffe. Die Forschenden empfehlen deshalb, in beiden Gebieten den Überflutungsschutz und die Evakuierungsrouten zu verbessern.

Reaktion aus der Kommunalpolitik

Dirk Kannengießer, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion Harburg (FDP), kommentiert die Ergebnisse so: „Die Klimakatastrophe ist real. In Neugraben steht sie im Erdgeschoss”, sagt Kannengießer. Er verweist auf den 30. Juni, als die Cuxhavener Straße vollgelaufen war.

Forderungen der FDP

Kannengießer sieht in der Studie eine Bestätigung bereits bekannter Probleme. Das Juni-Ereignis sei kein Einzelfall gewesen, schon 2020 habe es in Neugraben größere Schäden gegeben. „Die Studie bestätigt mit Zahlen, was die Menschen im Süden Hamburgs aus eigener Erfahrung kennen. Wasser muss von Anfang an mitgedacht werden: aufnehmen, zurückhalten, gezielt ableiten. Die Wissenschaft hat geliefert, jetzt sind Senat und Bezirksämter am Zug”, sagt Kannengießer.

Die FDP fordert von Senat und Bezirksämtern einen zügigen Ausbau des Hochwasserschutzes bei Starkregen in Neugraben, eine Prüfung der Evakuierungskonzepte für die besonders gefährdeten Gebiete in Wilhelmsburg und Neugraben sowie die Verankerung von Starkregenvorsorge im Sinne der Schwammstadt als Standard in allen Bau- und Straßenbauprojekten. Als Beispiele für machbare Rückhaltung nennt die Partei den Regenwasserspielplatz in Neugraben und den Notwasserweg in Volksdorf.

Alter Maßnahmenkatalog, offene Fragen

Für Neugraben liegt laut FDP bereits seit 2021 ein fertiger Maßnahmenkatalog vor, die Entwässerungsanalyse für Neugraben-Fischbek. Darin werden für sieben Bereiche naturbasierte Lösungen wie Mulden, Tiefbeete und Rückhalteräume vorgeschlagen, deren Wirkung am realen Starkregen vom 18. Juni 2020 überprüft wurde. Das Bezirksamt Harburg habe bislang zwei dieser Vorschläge prüfen und umsetzen wollen, die übrigen fünf seien nach Einschätzung der FDP vermutlich in der Schublade verschwunden.

Sylwester Ciba, Kreisvorsitzender der FDP Wilhelmsburg (FDP), sieht ebenfalls Handlungsbedarf: „Die Elbinsel hat die Flutkatastrophe von 1962 nicht vergessen. Gegen Sturmfluten ist Wilhelmsburg heute gut geschützt. Starkregen ist aber eine eigene Gefahr, die keinen Deich braucht”, sagt Ciba. Er fragt, ob die Rettungswege auch dann passierbar seien, wenn 30 Zentimeter Wasser auf der Straße stünden, und ob Warnungen auch Menschen ohne Deutschkenntnisse erreichten.

Was die Bezirksversammlung noch klären soll

Die FDP-Fraktion Harburg will in der Bezirksversammlung nachfragen, wie weit die zwei geprüften Vorschläge gediehen sind und was aus den übrigen fünf geworden ist. „Klimaanpassung ist keine freiwillige Zusatzaufgabe, sondern Kernbestandteil einer funktionierenden Infrastruktur. Gute Planung zeigt sich nicht bei Sonnenschein, sondern beim nächsten Starkregen”, sagt Kannengießer. (tj)