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Harburg/Süderelbe. Im Bürgerschaftswahlkreis 17 „Süderelbe“ ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen binnen eines Jahres von 345 auf nur noch 123 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von knapp 65 Prozent und liegt damit deutlich über dem stadtweiten Minus von rund 28 Prozent zwischen 2024 und Ende 2025.

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Gleichzeitig wächst die Bevölkerung im Wahlkreis weiter: Ende 2025 lebten dort 103.383 Menschen, 2024 waren es noch 102.644. Die Entwicklung verläuft allerdings sehr unterschiedlich. In Eißendorf, Heimfeld und Neugraben-Fischbek stieg die Einwohnerzahl jeweils im dreistelligen Bereich, während sie in Altenwerder, Cranz, Moorburg und Neuenfelde leicht zurückging. Insgesamt gab es Ende 2025 im Wahlkreis 49.796 Wohnungen, die meisten davon in Neugraben-Fischbek (15.345), Eißendorf (12.747) und Heimfeld (11.106). In Cranz, Francop und Moorburg liegen die Zahlen dagegen im niedrigen dreistelligen Bereich, in Altenwerder existiert nur noch eine einzige Wohnung.

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Diese Zahlen stammen aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des Harburger CDU-Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll (CDU). „Geradezu dramatisch ist aber der Einbruch auf dem Wohnungsmarkt. Dies ist buchstäblich sozialpolitischer Sprengstoff, der vor allem von Seiten der Stadt entschlossenes Handeln erfordert”, sagt Trepoll, der den Wahlkreis als direkt gewählter Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft vertritt.

Welche Wohnungen fehlen am meisten?

Unter den wenigen fertiggestellten Wohnungen dominierten größere Einheiten mit drei oder mehr Räumen. Kleinere Wohnungen mit ein bis zwei Räumen, die angesichts wachsender Zahlen Alleinerziehender und Alleinlebender besonders gefragt sind, kamen im gesamten Wahlkreis nur auf 40 Einheiten. Abgerissen wurde dagegen kaum gebaut: Im Bezirk Harburg verschwanden im vergangenen Jahr nur drei Gebäude, nach 13 im Vorjahr. Acht der abgerissenen Gebäude standen bereits 2024 in Moorburg.

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Auch beim Verkauf von Immobilien zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Zahl verkaufter Eigentumswohnungen im Bezirk stieg 2025 auf 221, 19 mehr als im Jahr zuvor. Der Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern ging dagegen von 324 auf 314 zurück. Bis Ende Juni des laufenden Jahres wechselten im gesamten Bezirk Harburg nur 115 solcher Häuser den Besitzer.

Was bedeutet das für die Mieten?

Von den knapp 50.000 Wohnungen im Wahlkreis gehörten Ende 2025 insgesamt 9.091 dem städtischen Wohnungsunternehmen SAGA, die meisten davon in Neugraben-Fischbek (2.885), Eißendorf (2.183), Heimfeld (1.897) und Hausbruch (1.717). Die durchschnittliche Miete für SAGA-Wohnungen in Süderelbe lag bei 7,34 Euro pro Quadratmeter, mit erheblichen Unterschieden zwischen 4,81 Euro in Francop und bis zu 8,32 Euro in Neuenfelde beziehungsweise 8,03 Euro in Heimfeld.

Trepoll sieht darin nur eine begrenzte Antwort auf die Probleme am Wohnungsmarkt. „Anders als andere Millionenstädte kann Hamburg über die SAGA wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes nehmen. Das reicht aber nicht aus, um den Wohnungsmarkt am Laufen zu halten, wie die vorliegenden Zahlen zeigen. Die entsprechenden Versuche des rot-grünen Senats aus den vergangenen Jahren, den so dringend benötigten privaten Wohnungsbau zu stärken, sind allesamt verpufft. Die Leidtragenden sind die Menschen, die eine bezahlbare Wohnung suchen, gerade junge Berufstätige, Senioren, Familien und Haushalte mit kleinen Einkommen”, sagt Trepoll. (tj)