100 Tannenbäume, Musik und Freigetränke: Harburger Schützengilde lädt zum großen Winterball

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Harburg/Heimfeld. Rund 100 geschmückte Tannenbäume und jede Menge weihnachtlicher Charme verwandeln das Foyer und beide Säle im Privathotel Lindtner in ein wahres Winterwunderland. Funkelnde Lichterketten und glitzernde Dekorationen sorgen für weihnachtliche Stimmung, wenn die Harburger Schützengilde Gilde am Samstag, 12. Dezember zum Winterball lädt.

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Für die Musik sorgen gleich zwei Acts: Im großen Saal spielt die Ralf-Dreesen-Band, im kleinen Saal sorgt DJ Nico Thonfeld — selbst Gilde-Mitglied — für die passenden Beats.

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Gäste aus der Harburger Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur versprechen einen bunten Abend. Die Gilde betont, dass jeder Harburger willkommen ist, gemeinsam mit ihr zu feiern. In den vergangenen Jahren war das auch spürbar. Vor allem viele junge Besucher kamen zum Ball.

Neben Musik und Tanz erwarten die Besucher verschiedene Spiele sowie eine große Tombola. In früheren Jahren gehörten Reisen und Kreuzfahrten zu den Hauptpreisen.

Eintritt und Freigetränke

Schüler und Studenten zahlen 22 Euro Eintritt. Eine Flanierkarte kostet 33 Euro, eine Tischkarte 55 Euro. In der Tischkarte ist die erste Stunde mit Freigetränken am Tisch enthalten.

Ab 22 Uhr gibt es zusätzlich Freibier für alle Gäste. Gestiftet wird es von Ex-Gilde-König Borhen Azzouz, der mit seiner Veranstaltungsfirma SubEvents für die Spende sorgt.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf. Interessierte bestellen sie per E‑Mail unter winterball@hsg1528.de. (tj)