Alles auf Anfang: Konzert mit dem Männerchor Harmonie

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Harburg/Finkenwerder. Der Männerchor Harmonie aus Finkenwerder tritt künftig nicht mehr in der Klosterkirche auf, sondern in der Aula der Westerschule Finkenwerder. Grund für den Wechsel sind die Baufälligkeit der Kirche und die dortige Abstellung der Wasserversorgung.

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Das erste Konzert am neuen Ort findet am Sonntag, 8. November, um 15 Uhr statt. Der Chor nennt das Programm „Alles auf Anfang“. Karten kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf in der Ulex Apotheke, an der Abendkasse sowie bei den Sängern erhältlich.

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Die Westerschule bietet nach Angaben des Chors Platz für 250 Zuschauer sowie eine Bühne. Das bisher beliebte Angebot von Kaffee und Kuchen vor dem Konzert und in der Pause soll es weiterhin geben.

Erste Vereinsgründung auf Finkenwerder

Die Harmonie war im 19. Jahrhundert die erste Vereinsgründung auf Finkenwerder überhaupt. Im vergangenen Jahr feierte der Chor sein 160-jähriges Bestehen unter dem Titel „Auf diesen Moment“.

Geleitet wird der Chor von Peter Schuldt, einem überregional bekannten Chorleiter und Komponisten. Schuldt machte sich unter anderem mit dem Harburger Jugendchor „Gospel Train“ und dem Projekt „The Young ClassX“ einen Namen. Für die Harmonie schreibt er eigene Lieder und arrangiert bekannte Titel für den Männerchor.

Ensembles und Auftritte

Aus dem Chor heraus haben sich kleinere Gesangsensembles gebildet, die solistisch proben. Hinzu kommt ein eigens gegründetes Salonorchester, das auch die übrigen Lieder begleitet.

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Zu den vergangenen Auftritten des Chors zählten der Erntedankgottesdienst im Michel, die Veranstaltung Bambule auf Finkenwerder, das Weihnachtssingen an der Landungsbrücke, der Finkwarder Karkmess sowie die Deichpartie. Auch bei kleineren Terminen wie der Heimatvereinigung und im Bodemannheim trat die Harmonie auf.

Während sich einige befreundete Chöre nach Angaben der Harmonie aufgelöst haben, kommen bei dem Männerchor weiterhin neue Mitglieder hinzu. Der Chor versteht sich dabei auch als Teil des sozialen Gefüges der Inselgemeinde: Bei den wöchentlichen Treffen würden traditionell auch Themen der Gemeinde besprochen. (cb)