Bestseller-Lesung: Tischkicker-Weltmeisterin Linh Tran im Kulturpalast

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Harburg. Sie hat nahezu alles gewonnen, was es im Tischfußball zu gewinnen gibt, ist fünffache Weltmeisterin und die erste Frau, die als Profi von diesem Sport leben kann. Doch je erfolgreicher Linh Tran wird, desto drängender wird für sie die Frage: Wozu eigentlich? Am Freitag, 9. Oktober, liest die Harburgerin aus ihrer Autobiografie im Kulturpalast Harburg. Beginn ist um 20 Uhr.

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Gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Mara Pfeiffer spricht Tran über die Geschichten hinter den Kapiteln ihres Buches „Aus dem Handgelenk – Warum ich Weltmeisterin im Tischkickern werden musste”. Im Mittelpunkt steht dabei eine zentrale Frage: Wann bin ich gut genug? Die Autobiografie erzählt von einer Karriere, die so nie geplant war.

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Die beste Tischfußballerin der Welt berichtet in ihrem Buch von familiärem Leistungsdruck und von einem Leben zwischen zwei Kulturen. In großer Offenheit schreibt sie über die Suche nach einer Antwort auf die Frage nach dem Genug-sein und davon, wie sie sich an einem absoluten Tiefpunkt auf den Weg zu sich selbst gemacht hat.

Zwischen Erfolg und mentaler Gesundheit

„Aus dem Handgelenk” ist die Geschichte einer Frau, die lernen musste, dass Stärke nicht darin besteht, immer weiterzumachen. Sondern darin, die eigenen Maßstäbe zu hinterfragen und damit aufzuhören, ständig gegen sich selbst zu spielen. Der Abend im Kulturpalast verbindet Lesung und Gespräch über Herkunft, Leistungsdruck, mentale Gesundheit und Female Empowerment.

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Im Anschluss an die Lesung ist Zeit für Fragen aus dem Publikum. Danach können Besucher ihre Bücher von der Autorin signieren lassen.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Die Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Im Vorverkauf sind die Karten unter www.kulturpalast-harburg.com erhältlich. Die Veranstaltung findet im Kulturpalast statt, der früher als Rieckhof bekannt war. (cb)