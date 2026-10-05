Der Hamburger Süden vibriert: Zum 16. Mal findet die SuedKultur Music-Night statt

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Harburg. Ein Ticket, 16 Locations und ein musikalisches Programm, das keine Grenzen kennt: Die legendäre SuedKultur Music-Night lädt auch im Jahr 2026 zu einer spektakulären Entdeckungsreise durch die Club‑, Kultur- und Kreativszene südlich der Elbe ein. Mit über 40 Acts verwandelt das Festival am Samstag, 10.Oktober, den Hamburger Süden in ein pulsierendes Soundfestival.

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Das Netzwerk SuedKultur lädt am 10. Oktober, bereits zum 16. Mal zur SuedKultur Music-Night ein. An diesem Abend verwandeln sich zahlreiche Spielorte in Harburg, Heimfeld, Marmstorf und Neugraben in Bühnen für lokale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler. Clubs, Kirchen, Kulturzentren und Initiativen öffnen ihre Türen für eines der größten Kulturereignisse der Metropolregion.

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Für 7,50 Euro Eintritt können Besucherinnen und Besucher mehr als 40 Live-Acts erleben. Das Programm bietet eine breite musikalische Palette: Von Welt-Jazz, irischem Folk-Rock und Avantgarde-Pop über Liedermacher-Abende und Chansons bis hin zu elektronischer Klangforschung, Punkrock und Ska ist alles vertreten. Der einmalige Eintrittspreis gilt für alle Veranstaltungsorte.

Der gesamte Stadtraum südlich der Elbe wird an diesem Abend zur Bühne. Die Veranstaltung zeigt die Vielfalt der Kulturszene im Hamburger Süden und bringt unterschiedliche Genres und Spielorte zusammen.

Kulturelle Vielfalt im Hamburger Süden

Jan Schröder, Sprecher des Netzwerkes SuedKultur, betont die Bedeutung der Veranstaltung. „Die SuedKultur Music-Night ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie lebendig, solidarisch und facettenreich das kulturelle Leben im Hamburger Süden ist”, sagt Schröder. An diesem Abend zeige sich Harburg von seiner besten Seite: offen, experimentierfreudig und musikalisch erstklassig.

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Die SuedKultur Music-Night findet bereits zum 16. Mal statt. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des kulturellen Kalenders in Harburg entwickelt. Die Mischung aus etablierten und neuen Künstlerinnen und Künstlern macht die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets für über 40 Konzerte

Mit einem Ticket können alle teilnehmenden Veranstaltungsorte besucht werden. Die Besucherinnen und Besucher können zwischen den verschiedenen Locations wechseln und so einen individuellen Abend gestalten. Die breite Streuung der Spielorte über mehrere Stadtteile ermöglicht es, den Hamburger Süden auf musikalische Weise zu erkunden.

Zu den teilnehmenden Orten gehören der Kultur Palast Harburg, das Kulturhaus Süderelbe (JoLa), das ligeti zentrum und Marias Ballroom. Auch kirchliche Einrichtungen sind vertreten: die Auferstehungskirche Marmstorf und die St. Paulus-Kirche Heimfeld nehmen teil.

Vereine wie Alles wird schön e.V., ContraZt e.V. im Treffpunkthaus Heimfeld, das Kulturwohnzimmer e.V. und der Weltladen Harburg sind ebenfalls dabei. Der Harburger Integrationsrat beteiligt sich im Habibi Atelier, The Old Dubliner und die Genossenschaft Zur Stumpfen Ecke eG sind auf der Teilnehmerliste vertreten. Auch das Stellwerk, Harburg Info und die Haspa gehören zu den beteiligten Locations. (cb)