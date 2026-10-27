Dreiste Masche in Wilhelmsburg: Influencer spielte Lebensmittelkontrolleur

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Harburg/Wilhelmsburg. Ein 33-jähriger Influencer muss sich ab Freitag, 30. Oktober, vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich wiederholt als Lebensmittelkontrolleur ausgegeben zu haben. Einer der Tatorte liegt an der Veringstraße in Wilhelmsburg. Dort soll N. am 1. Februar 2025 in weißer Laborkleidung und mit einem gefälschten Ausweis in einem Imbiss eine angebliche Hygienekontrolle durchgeführt haben.

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Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrere Fälle der Amtsanmaßung, der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz vor. Nach Angaben der Anklage soll N. wiederholt gegenüber Imbissbetreibern vorgegeben haben, offizieller Lebensmittelkontrolleur zu sein. Auf diese Weise habe er sich Zutritt zu Küchen und Lagerräumen verschafft, um dort angebliche Kontrollen durchzuführen und Inhalte für seine Social-Media-Kanäle zu produzieren.

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Bei dem Vorfall in der Veringstraße soll N. in weißer Laborkleidung und mit einem gefälschten Ausweis aufgetreten sein. Am 12. Februar 2025 soll er in einem Imbiss in der Talstraße auf ähnliche Weise vorgegangen sein. Dabei soll er Gespräche mit den Anwesenden heimlich haben aufzeichnen lassen und das Video später unzureichend anonymisiert und ohne Zustimmung der Betroffenen auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht haben.

Weitere Taten im Februar und April

Eine weitere vorgetäuschte Kontrolle soll N. am 18. Februar 2025 in einem Imbiss in der Straße Schulterblatt durchgeführt haben. Das dabei entstandene Video soll er zusätzlich auf seinen TikTok-Kanälen veröffentlicht haben.

Am 21., 29. und 30. April 2025 soll N. nach Erkenntnissen der Ermittler private Gespräche mit weiteren Personen heimlich aufgezeichnet und ohne die erforderliche Zustimmung der Beteiligten auf seinen Kanälen veröffentlicht haben.

Vorwurf: manipuliertes Arztvideo

N. steht zudem im Verdacht, ein privates Beratungsgespräch mit einem Arzt über einen chirurgischen Eingriff im Intimbereich heimlich in Bild und Ton aufgezeichnet zu haben. Das Video soll er anschließend veröffentlicht haben. Nach dem Ermittlungsergebnis soll er die Aufnahmen vor der Veröffentlichung so bearbeitet und gekürzt haben, dass sie einen unzutreffenden Eindruck von den Aussagen des Arztes vermittelten und dessen Ruf erheblich schädigten.

Der Prozess vor der Abteilung 240a des Amtsgerichts Hamburg beginnt am Freitag, 30. Oktober, um 9.30 Uhr im Saal 176 des Strafjustizgebäudes und wird fortgesetzt. (tj)