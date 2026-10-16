Ex-HSV-Star in Wilhelmsburg: Rafael van der Vaart weiht neuen Cruyff-Court ein

Werbung Werbung Werbung Werbung

Wilhelmsburg. Mit dem früheren HSV-Spieler Rafael van der Vaart und Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer ist am Mittwoch ein neuer Sportplatz am Helmut-Schmidt-Gymnasium in der Krieterstraße 5 eingeweiht worden. Die Anlage im RISE-Fördergebiet Wilhelmsburg-Ost trägt den Namen Cruyff Court Hamburg und ist barrierefrei gestaltet.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Errichtet wurde der Kunstrasenplatz von der GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH gemeinsam mit der Johan Cruyff Foundation im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg. Zur neuen Anlage gehören außerdem eine 100-Meter-Laufbahn sowie modernisierte Sport- und Nebenflächen.

Werbung

Das Projekt kostete rund eine Million Euro.

Wer die Umbaukosten trägt

Finanziert wurde der Umbau aus mehreren Quellen: Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen steuerte 245.000 Euro aus dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) bei. Die Johan-Cruyff-Foundation gab 200.000 Euro, die GMH ebenfalls 245.000 Euro. Hinzu kamen 179.000 Euro Klimaplanmittel der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung sowie 100.000 Euro aus dem Startchancen-Projekt.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, ordnet das Projekt in die Stadtteilentwicklung ein: „Der neue Cruyff Court zeigt eindrucksvoll, was Stadtteilentwicklung vor Ort bewirken kann: Aus einer sanierungsbedürftigen Sportfläche ist im RISE-Fördergebiet Wilhelmsburg-Ost ein moderner, lebendiger Ort für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft entstanden”, sagt Pein. „Ein Ort, der Schule und Quartier auf wunderbare Weise miteinander verbindet. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Hamburg ist es entscheidend, begrenzte Flächen klug und vielfältig zu nutzen.”

Sport, Nachbarschaft und Klimaanpassung auf einer Fläche

Die Senatorin sieht in dem Platz mehrere Funktionen vereint: „Hier werden Sport, soziale Infrastruktur, Nachbarschaft und Klimaanpassung gemeinsam gedacht und auf einer Fläche zusammengeführt”, sagt Pein weiter. Die integrierte Stadtteilentwicklung solle die Lebensbedingungen im Quartier spürbar verbessern. Die Idee der Johan Cruyff Foundation, junge Menschen über den Sport zusammenzubringen, passe „hervorragend nach Wilhelmsburg”, so Pein.

Vor dem Umbau war der alte Sportplatz sanierungsbedürftig. Die Bauarbeiten umfassten die Erneuerung der Platzfläche, die Sanierung der Deckschicht und die Wiederherstellung der Entwässerung. Dadurch ist die Nutzbarkeit des Platzes deutlich verbessert worden. (cb)