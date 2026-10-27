Gute Nachrichten für Pendler: Endlich Georg-Wilhelm-Straße wieder befahrbar

Werbung Werbung Werbung

Wilhelmsburg. Gute Nachrichten für Pendler aus dem Hamburger Süden: Die Georg-Wilhelm-Straße wird ab 29. Oktober wieder vollständig befahrbar sein.



Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Georg-Wilhelm-Straße zwischen Pollhornweg und Kurdamm werden Ende Oktober 2026 abgeschlossen. Am 29. Oktober ab 5 Uhr wird die Straße vollständig für den Verkehr freigegeben und eine Durchfahrt ist wieder möglich.



Anschließend pausieren die Straßenbauarbeiten des LSBG zunächst. Nach aktuellem Planungsstand geht es zwischen Kurdamm und Mengestraße voraussichtlich im März 2028 weiter. Die Arbeiten sollen bis März 2029 dauern.



Was sich an der Straße insgesamt ändert

Werbung Werbung Werbung

Ziel der Gesamtmaßnahme ist es, die Georg-Wilhelm-Straße zwischen Pollhornweg und Mengestraße grundlegend zu sanieren und den Straßenraum neu zu ordnen. Fahrbahn und Unterbau werden erneuert, zudem passt der LSBG große Teile der Nebenflächen an heutige Anforderungen an. Dazu zählen Geh- und Radverkehrsanlagen, Querungsbereiche, Bushaltestellen sowie die Straßenentwässerung.

Werbung

Über beide Bauabschnitte hinweg entsteht vom Pollhornweg bis zur Mengestraße eine durchgängige, zwei Meter breite Protected Bike Lane. Bordelemente aus Beton trennen sie vom fließenden Autoverkehr, zusätzliche Pylone auf den Bordelementen sollen die Sichtbarkeit erhöhen. Durch die klarere Trennung der Verkehrsarten soll die Verkehrssicherheit steigen und sich die Bedingungen für Fuß- und Radverkehr verbessern.

Erst Wasserleitung, dann Fahrbahn

Im ersten Bauabschnitt haben HAMBURG WASSER (HW) und der LSBG ihre Arbeiten aufeinander abgestimmt. Zunächst erneuerte HAMBURG WASSER die Trinkwasserleitung und führte sie bis zum Kurdamm, wo sie an die bestehende Leitung angeschlossen wurde.

Anschließend erneuerte der LSBG die Straße von Grund auf. Die alte Fahrbahn wies Aufgrabungen, Schlaglöcher und Netzrisse auf, Untersuchungen hatten zudem ergeben, dass der bisherige Straßenaufbau der Verkehrsbelastung durch den Schwerverkehr nicht standhielt. Der LSBG dimensionierte den Aufbau deshalb neu und erneuerte zugleich die Geh- und Radverkehrsanlagen sowie den ersten Abschnitt der künftigen durchgängigen Radverkehrsführung.

Wie es am Kurdamm weitergeht

Die Arbeiten von HAMBURG WASSER enden am Kurdamm, im zweiten Bauabschnitt sind keine weiteren Arbeiten des Unternehmens vorgesehen.

Für den rund 500 Meter langen zweiten Abschnitt zwischen Kurdamm und Mengestraße läuft die Planung noch, da mehrere Leitungsträger Bedarfe für Arbeiten an ihren Leitungen angemeldet haben. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten im März 2028 beginnen und bis März 2029 abgeschlossen sein. (cb)