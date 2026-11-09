Nach Messerattacke in Wilhelmsburg: 45-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

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Harburg/Wilhelmsburg. In einer Parkanlage am Dursun-Akcam-Ufer am Veringkanal in Wilhelmsburg soll ein 45-jähriger Mann am 28. Mai 2026 einen Bekannten mit einem Messer angegriffen haben. Am Dienstag, 10. November, beginnt vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg der Prozess gegen den Angeklagten M.. Die Verhandlung startet um 9 Uhr und wird fortgesetzt.

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Die Staatsanwaltschaft wirft M. versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Geschädigte, im Verfahren als Me. geführt, soll M. nur flüchtig gekannt haben.

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Nach den Ermittlungen soll M. in der Parkanlage einen Streit mit Me. begonnen und ihn anschließend mit einem griffbereit mitgeführten Messer verfolgt haben. Me. soll die Gefahr erkannt und zur Abwehr eines befürchteten Angriffs mit einem Fahrradschloss nach M. geschlagen haben.

Was während des Gerangels geschah

Als Me. versuchte, M. das Messer abzunehmen, soll dieser mehrere Stichbewegungen gegen dessen Oberkörper ausgeführt haben. Dabei soll er laut Anklage auch eine tödliche Verletzung billigend in Kauf genommen haben.

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Zwei Personen griffen schließlich ein und hielten M. fest, bevor es zu weiteren Verletzungen kam. Me. erlitt den Angaben zufolge zwei Schnittverletzungen im Bereich der Rippen, unweit des Herzens.

Prozessauftakt am Landgericht

Der Prozess vor dem Schwurgericht in Hamburg beginnt am Dienstag, 10. November, um 9 Uhr. Für den Fall ist bereits ein Fortsetzungstermin vorgesehen. (tj)