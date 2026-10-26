Pendler aufgepasst: Extra-Busse ab Wilhelmsburg wegen Bahn-Sperrung

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Harburg/Wilhelmsburg. Die Bahnstrecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Harburg wird von Montag, 26. Oktober, bis Sonntag, 22. November 2026, vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Schieneninfrastruktur südlich des Hauptbahnhofs. harburg-aktuell.de berichtete: Bauarbeiten: Metronom-Züge fallen vier Wochen zwischen Harburg und Hamburg aus. Die S‑Bahn ist von den Bauarbeiten nicht betroffen, allerdings rechnen die Verantwortlichen dort mit einem deutlich erhöhten Fahrgastaufkommen.

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Für die Zeit der Sperrung richten die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, die Hochbahn und der hvv auf den Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel einen zusätzlichen Busverkehr ein. Damit soll eine zuverlässige Verbindung zum Hauptbahnhof bestehen bleiben.

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Ab dem 26. Oktober fahren montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr im Zehn-Minuten-Takt Direktbusse. Eine Linie verbindet die S‑Bahn-Haltestelle Wilhelmsburg (Haltestelle Inselpark) mit dem Hauptbahnhof (Haltestellen Steintordamm und ZOB/Adenauerallee), eine zweite die S‑Bahn-Haltestelle Veddel (Abfahrtsbereich D) mit denselben Haltestellen am Hauptbahnhof.

Wie geht es nach der ersten Woche weiter?

Das Busangebot soll in der ersten Woche evaluiert und bei Bedarf für die folgenden Wochen angepasst werden, teilt die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende mit.

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Die S‑Bahn selbst ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Allerdings rechnen die Verantwortlichen dort mit einem deutlich erhöhten Fahrgastaufkommen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren und für Strecken zwischen Harburg, Altona und dem Hauptbahnhof mehr Zeit einplanen.

Was Fahrgäste sonst noch beachten sollten

Wegen des hohen Fahrgastaufkommens wird die Mitnahme von Fahrrädern voraussichtlich nicht möglich sein. An den betroffenen Bahnhöfen sind zusätzliche Mitarbeitende der Deutschen Bahn im Einsatz, um Reisende zu unterstützen.

Detaillierte Fahrplanauskünfte gibt es unter www.hvv.de, telefonisch über die hvv Infoline 040/19449 sowie über die hvv App und die hvv switch-App. (tj)