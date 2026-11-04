Polizei sucht öffentlich nach vermisster 35-Jähriger aus Wilstorf

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Harburg/Wilstorf. Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der 35-jährigen Nalian Iusein aus dem Stadtteil Wilstorf. Die Frau verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Montag die Wohnung einer befreundeten Familie und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

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Die Beamten gehen davon aus, dass sich Iusein in einem orientierungs- und hilflosen Zustand befindet. Deshalb nehmen sie eine Eigengefährdung der Frau an.

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Da bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen erfolglos blieben, erließ ein Richter einen Beschluss zur öffentlichen Suche. Zuständig für die Maßnahmen ist das LKA 181.

Wie die Vermisste aussieht

Iusein ist 151 Zentimeter groß und hat lange, dunkelbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Zuletzt trug sie einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

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Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen mit Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Frau, sich unter der Rufnummer 040/4286–56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll sich direkt über den Notruf 110 bei der Polizei melden. (tj)