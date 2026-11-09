Update: Vermisste Frau aus Wilstorf wieder aufgetaucht

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Harburg/Wilstorf. Update, 9.11.2026.: Eine vermisste 35-Jährige aus Wilstorf ist wieder aufgetaucht. Die Frau meldete sich am Wochenende bei der Bundespolizeiinspektion Hannover. Damit endet eine mehrtägige Suche der Polizei Hamburg. Die Polizei hatte seit Mittwoch, 28. Oktober, öffentlich nach der Frau gesucht.

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Dabei veröffentlichten die Beamten ein Lichtbild der Vermissten, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Im Laufe des vergangenen Wochenendes erschien die 35-Jährige dann bei der Bundespolizei in Hannover. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

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Ursprünglicher Artikel, 4.11.2026: Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach einer 35-jährigen aus dem Stadtteil Wilstorf. Die Frau verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Montag die Wohnung einer befreundeten Familie und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Frau in einem orientierungs- und hilflosen Zustand befindet. Deshalb nehmen sie eine Eigengefährdung der Person an.

Da bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen erfolglos blieben, erließ ein Richter einen Beschluss zur öffentlichen Suche. Zuständig für die Maßnahmen ist das LKA 181.

Wie die Vermisste aussieht

Die Frau ist 151 Zentimeter groß und hat lange, dunkelbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Zuletzt trug sie einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

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Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen mit Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Frau, sich unter der Rufnummer 040‑4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll sich direkt über den Notruf 110 bei der Polizei melden. (tj)