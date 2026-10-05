Vinzenzweg in Wilstorf wird für zwölf Stunden gesperrt

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Harburg/Wilstorf. Der Vinzenzweg wird am Donnerstag, 8. Oktober, wegen einer Kran-Anlieferung voll gesperrt. Die Sperrung gilt von 6 bis voraussichtlich 18 Uhr. Fahrzeuge können die Straße in dieser Zeit nicht passieren.

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Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Hausnummer 6 zwischen Eigenheimweg und Winsener Straße. Die Behörden sperren den Weg für den gesamten Fahrzeugverkehr, um die Anlieferung des Krans zu ermöglichen.

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Aus Richtung Eigenheimweg kommend wird der Vinzenzweg als temporäre Sackgasse ausgeschildert. Die Zufahrt bleibt bis zu den Hausnummern 1 und 8a bis e frei.

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Für Rettungsdienste bleibt im Einsatzfall eine Zufahrtsmöglichkeit bestehen. Sie können die Häuser Vinzenzweg 2 und das Eckgebäude Winsener Straße 20 über die Winsener Straße erreichen. Die Vollsperrung dauert zwölf Stunden. (tj)