Impfstützpunkte im Landkreis Harburg schließen in diesem Monat

Landkreis - Die Impfstützpunkten der Johanniter in Buchholz und Neu Wulmstorf schließen am 14. Dezember, die Impfstützpunkte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Winsen und Fleestedt haben am 29. Dezember den letzten Betriebstag. Bis dahin besteht noch die Chance, an den Impfstützpunkten eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung zu erhalten. wg