68 neue Wohnungen für Neugrabens Mitte: Öffentliche Plandiskussion

Neugraben – Neue Wohnungen für Neugrabens Mitte: Mit dem Bebauungsplan-Entwurf Neugraben-Fischbek 74 sollen, um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum nachzukommen, Flächen für den Wohnungsbau bereitgestellt werden. Dazu findet am Montag, 20. Januar, eine Öffentliche Plandiskussion statt.

Anlass der Bauleitplanung ist das Vorhaben eines Projektentwicklers zur Realisierung eines Gebäudekomplexes mit rund 68 geförderten Wohnungen auf dem Grundstück der ehemaligen Post an der Neugrabener Bahnhofstraße 26/ Scheideholzweg 2.

Darüber hinaus soll das Baurecht im Plangebiet insgesamt an die Entwicklungsziele der Rahmenplanung Zentrum Neugraben angepasst werden, um eine bauliche Verdichtung und eine größere Bandbreite an Nutzungsarten in dieser zentralen Lage zuzulassen.

Die öffentliche Plandiskussion findet am Montag, 20. Januar, im BGZ Süderelbe (Aula der Ganztagsgrundschule, Am Johannisland 4) ab 19.30 Uhr statt. Bereits ab 19 Uhr können die Unterlagen zur Planung eingesehen werden. Es stehen Fachleute für Auskünfte und Erläuterungen zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Alternativ können die Unterlagen zum Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 74 (Neugrabener Markt) im Zeitraum vom 10. Januar bis zum 27. Januar 2025 auch im Internet auf den Seiten des kostenlosen Dienstes „Bauleitplanung online" unter https://bauleitplanung.hamburg.de eingesehen werden.