Brücke über die Mengestraße: Abrissarbeiten haben begonnen

Wilhelmsburg – Jetzt geht es endlich los: Am Dienstag, 31. Januar, starten die Abrissarbeiten der Brücke über die Mengestraße. Rund einen Monat wird der Verkehr dann über die ehemaligen Zu- und Abfahrten der Alttrasse der Wilhelmsburger Reichsstraße umgeleitet. Der Termin musste einmal kurzfristig verschoben werden.

Am 31. Januar ab 10 Uhr, wird die Mengestraße in Wilhelmburg in beiden Richtungen voraussichtlich bis voraussichtlich zum 28. Februar 2023 gesperrt. Trotz dieser Maßnahme kommt es nicht zu Straßensperrungen.

Die Umleitung des Verkehrs einschließlich des Öffentlichen Nahverkehrs erfolgt in diesem Zeitraum über die ehemaligen Zu- und Abfahrten der Alttrasse der Wilhelmsburger Reichsstraße. Betroffen von den Maßnahmen ist der Abschnitt der Mengestraße zwischen Dratelnstraße und Georg-Wilhelm-Straße.

Mit dem Rückbau der Trasse der alten Wilhelmburger Reichsstraße entsteht Raum für die Entwicklung neuer Quartiere auf der Elbinsel. Die IBA Hamburg plant dort das Elbinselquartier und das Wilhelmsburger Rathausviertel mit rund 3.700 Wohneinheiten. Dafür mussten seit Oktober 2019 bereits drei Brückenbauwerke weichen.

Grund für die Verzögerung war unter anderem die vorrangige jedoch sehr kurzfristig gemeldete Vollsperrung der Harburger Chaussee für einen Rückbau einer Eisenbahnbrücke im Dezember 2022, wodurch hohe Zusatzverkehre, insbesondere Schwerlastverkehre auf der Mengestraße erwartet wurden. (cb)