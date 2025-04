Featured

Flanieren im Binnenhafen: Östlicher Bahnhofskanal bekommt eine Ufer-Promenade

Harburg – Der Harburger Binnenhafen bekommt eine neue Uferpromenade: Am Östlichen Bahnhofskanal, wo vor einigen Jahren die Kaimauer saniert wurde (Foto), beginnen am 22. April die Vorarbeiten für die Promenade am östlichen Bahnhofskanal im Wohnquartier „Harburger Brücken“. Sie stellen den vorläufigen Abschluss des Gesamtprojektes im südlichen Binnenhafen dar.

„Ziel der Maßnahme ist, einen öffentlichen Raum zu gestalten, der zum Flanieren einlädt und die Aufenthaltsqualität im Binnenhafen deutlich verbessert. Die fußläufigen Bereiche dürfen mit dem Fahrrad im Schritttempo durchfahren werden. Nachts wird die Promenade beleuchtet, um Sicherheit und eine durchgehend angenehme Atmosphäre zu gewährleisten“, teilte das Bezirksamt mit.

Die Promenade besteht im Wesentlichen aus Wegeflächen und darin eingebundenen Vegetationsinseln, die mit klimaresilienten Großgehölzen und Bäumen bepflanzt sind. Zudem sind Hafenrelikte wie Festmacher-Ringe und alte Kaiabdeckplatten, aus vergangenen Zeiten berücksichtigt und in die Gestaltung der Flächen integriert.

Die voraussichtliche Bauzeit beträgt eineinhalb Jahre. Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro, wovon etwa 150.000 Euro durch das RISE-Programm finanziert werden.