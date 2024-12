Featured

Harburgs größte Baugrube: Am Lichtenauerweg entstehen 218 neue Wohnungen

Eißendorf – Am Lichtenauerweg in Eißendorf befindet sich derzeit Harburgs größte Baugrube: Auf einer Fläche von rund 18.000 Quadratmetern sind mehrere Bagger im Einsatz, um eine riesige Baugrube (Foto oben) für Harburgs momentan größtes Neubaugebiet auszuheben.

Auf dem ehemaligen Sportplatz hinter dem Ehestorfer Weg baut die Saga 218 neue Wohnungen und einen Kindergarten. Ein Drittel der Wohnungen wird staatlich gefördert und soll an einkommensschwache Mieter gehen.

Es ist das zweite große Bauvorhaben des kommunales Wohnungsunternehmens in Harburg. Wie berichtet will die Saga auch auf dem Areal an der Winsener Straße 300 neue Wohnungen bauen.

Bis vor wenigen Jahren wurde auf dem „Sportplatz Lichtenauerweg“ Fußball gespielt und Leichtathletik betrieben. Das Areal war die Heimat Sportvereins Rot-Gelb-Harburg. Im Jahr 2017 löste sich der Verein auf. Damit war auch die neue Zukunft der rund zwei Hektar großen Fläche besiegelt.

Es hat etwas gedauert, bis das Neubaugebiet mit dem Namen „Quartier mit Weitsicht“ Fahrt aufgenommen hatte: Längere Zeit passierte hier nicht viel: 2019 wurde das Bauvorhaben erstmals vorgestellt. Bereits 2021 begannen die ersten Bauarbeiten (Foto unten). Auch das Clubheim und die Umkleidekabine wurden damals abgerissen.