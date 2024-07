Featured

Hotelneubau im Binnenhafen: Baustart fürs Projekt AQUA2 DOCK ist erfolgt

Harburg – Gute Nachrichten gibt es vom Bauprojekt AQUA 2 DOCK im Harburger Binnenhafen: Sowohl das Hotel der Marke „The niu“ mit 166 Zimmern als auch das Bürogebäude mit rund 7.200 Quadratmetern Bürofläche plus Gastronomie ist in die Umsetzung gegangen. Nach langer Zeit der Vorbereitung und Planung gibt’s endlich Baulärm an der Blohmstraße.

Die beiden Hamburger Bauunternehmen Aug. Prien und Otto Wulf sichern die Fertigstellung der beiden Gebäude mit gemeinsamer Tiefgarage bis Anfang 2026 zu. „Wir freuen uns, dass wir unser innovatives Quartier AQUA2 DOCK auch beim Bauen mit Hamburger Partnern an den Start gebracht haben“, so Bauherr Ingo Mönke.

Die IMENTAS Immobilienpartner GmbH, die beim AQUA2 DOCK für die Projektentwicklung, die Vermietung und die Strukturierung der Finanzierung verantwortlich ist, vermeldet zugleich den Abschluss eines weiteren Mietvertrages.

Neben der Vossloh Rail Services, die bereits vor Baubeginn einen Mietvertrag über 2.500 qm unterzeichnet hat, ist jetzt auch das Bauunternehmen BREMER mit 1.800 qm mit an Bord. Zwei weitere Mietverträge über jeweils knapp 700 qm sind in Vorbereitung. „Die Mieter schätzen die hohe gestalterische und technische Qualität des Gebäudes und seine erstklassige Effizienz,“ sagt Heinrich Wilke von IMENTAS.

Die Energie zum Heizen und Kühlen wird zudem zu 100 Prozent regenerativ vor Ort erzeugt. Die Energiekosten bleiben damit auch langfristig kalkulierbar. Insgesamt kann das Gebäude mit drei Euro Betriebs- und Heizkosten pro Quadratmeter betrieben werden. Im Ergebnis sind die Mieter bereit, die knapp 19 Euro pro Quadratmeter monatlich netto als Miete zu bezahlen.

Wenn im Frühjahr 2026 Gebäude, öffentliche Promenade und Liegeplätze auf dem Wasser fertig sind, wird dieses Quartier eine spannende Bereicherung für den Harburger Binnenhafen sein.

