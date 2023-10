Neubau im Binnenhafen: Pünktlich zum Semester-Start sind Studenten-Buden fertig

Harburg – Neues Leben in der Theodor-York-Straße im Harburger Binnenhafen: Pünktlich zum bevorstehenden Start in das Wintersemester sind die neuen Studenten-Apartments bezugsfertig. Der Neubau trägt in Anlehnung an einen jüdischen Richter in Hamburg den Namen „Gabriel Riesser Haus“. Vor fast genau einem Jahr wurde das Richtfest gefeiert.

Die beiden Projektentwickler NORD PROJECT und GBI haben somit den Bau von 174 Apartments für Studierende und Auszubildende sowie einer Kindertagesstätte mit 55 Plätzen abgeschlossen. Die Übergabe an den Eigentümer HanseMerkur Grundvermögen AG sowie die Kinderstadt Kita ist erfolgt.

Der Betreiber FDS startet mit den Apartments für Studierende und Azubis sein erstes Haus der neuen Marke Felixx Student Homes in Hamburg. Der Einzug der jungen Leute in der Theodor-Yorck-Straße 29 erfolgt seit einigen Tagen.

Die Einzel-Apartments für die Studierenden und Auszubildenden in der neuen Immobilie sind etwa 18 bis rund 28 Quadratmeter groß und voll möbliert, mit je einem Fahrradstellplatz versehen. Hinzu kommen eine Dachterrasse für Treffen und Events, ein Gemeinschaftsraum sowie ein Lernraum.

„Nicht nur die Ausstattung des Hauses ist ein besonders Plus der Projektentwicklung, sondern auch die Lage“, betont Gerrit M. Ernst, Geschäftsführer NORD PROJECT: Wenige Meter vom Wasser entfernt und dennoch günstig gelegen zu Zielen des studentischen Lebens und den Gebäuden der TUHH.

Für Frank Lorenz, Geschäftsführer der Lorenz Gruppe als einem Kooperationspartner bei diesem Projekt, ist die Entwicklung eines lebendigen Mix im Viertel hervorragend gelungen: „Das war unser Ziel, als wir vor fast 15 Jahren mit der Entwicklung der Flächen östlich des Schellerdamms begannen. Die Fertigstellung dieser Immobilie ist ein entscheidender Beitrag.“ cb