Neue Polizeiwache und Jobcenter für Neugraben: So wird es aussehen

Neugraben – In Neugraben werden rund 35 Millionen Euro in die neue Polizeiwache und das Hamburger Jobcenter investiert. Es ist eine Investition in die öffentliche Sicherheit und Verwaltung in Neugraben. Am Freitag feierten das hochmoderne Polizeikommissariat und das Hamburger Jobcenter Richtfest. Mit dabei war auch Hamburgs Innensenator Andy Grote.

Der von der Sprinkenhof GmbH realisierte Neubau des Polizeikommissariats 47 (PK 47) und des Jobcenter-Standortes wird eine Fläche von rund 8.307 Quadratmetern (BGF) einnehmen und sieben Stockwerke umfassen, die sich an die bestehende Bebauung anpasst.

Insgesamt sollen mit dem Neubau zusätzliche Kapazitäten für die Arbeit der Polizei geschaffen und die räumliche Situation qualitativ und quantitativ verbessert werden. Da nicht die gesamte Fläche für das PK 47 benötigt wird, sind auf einem zur Fußgängerzone hin gewandten Gebäudekörper Büroflächen geplant, die zukünftig vom Jobcenter genutzt werden.

Der hochmoderne Neubaukomplex ist für 150 Mitarbeiter der Polizei und für 85 Mitarbeiter des Jobcenters vorgesehen. Um eine zukünftige Flächenbedarfserhöhung der Polizei im Voraus abzudecken, wurde planerisch bereits die Möglichkeit zur eventuellen Aufstockung beachtet. Traglasten, technische Gebäudeausrüstung und Architektur könnten entsprechend mit geringem Aufwand erweitert werden.

Der Haupteingang der Polizei wird in Richtung Neugrabener Bahnhof liegen und die Räume werden sich vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss erstrecken. Die Nutzung der Polizei beansprucht im Erdgeschoss die größte Fläche. Im nordwestlichen Teil des Gebäudes wird sich der Jobcenter-Standort befinden, dessen Eingang baulich getrennt in der Neugrabener Bahnhofsstraße liegen wird.