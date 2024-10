Featured

Neue "Potenzialflächen" für Wohnungbau im Bezirk Harburg sind überschaubar

Bezirk Harburg - Die Flächen für Wohnungsbau werden rar. Das merkt man an den Flächen, die im kommenden Jahr als potenzieller Standort für neue Wohnungen ausgewiesen sind. An vier Stellen könnten insgesamt 180 Wohnungen entstehen.

Die Standorte liegen im Bereich Süderelbe.An der Neuwiedenthaler Straße 128 könnten auf dem Gelände eines ehemaligen Gärtnereibetriebs 75 Wohnungen entstehen. Für einen Bau mit 40 Wohnungen wäre an der Neuwiedenthaler Straße 50 genug Platz da. Dafür muss ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen aus den 1970er Jahren, das der SAGA gehört, weichen.

An der Haakestraße 98 in Heimfeld könnten 35 Wohnungen entstehen. Aktuell befindet sich dort ein Kindergarten von St. Petrus. Sie könnte im Erdgeschoss des Neubaus unterkommen.

Am Ernst-Bergeest-Weg 61 in Marmstorf sieht die Verwaltung die Möglichkeit für 30 neue Wohnungen. auch in dem Fall handelt es sich um ein Gelände der Kirche.