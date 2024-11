Featured

300 neue Wohnungen: SAGA kauft Grundstück an der Winsener Straße

Wilstorf – Auf diese neuen Wohnungen wartet Harburg bereits seit vielen Jahren: Bereits 2017 wurde an der Winsener Straße die Tankstelle abgerissen und der Rewe-Markt geschlossen. Der Bebauungsplan „Wilstorf 37“ stand kurz vor der Fertigstellung. Doch das Projekt wurde gestoppt, der Plan musste überarbeitet werden.

Nun erfolgt wohl endlich der Neubau: Die SAGA-Unternehmensgruppe hat von der Revitalis Grundstücksgesellschaft das Grundstück Winsener Straße 34 bis 52 in Wilstorf mit einer Gesamtfläche von rund 15.000 Quadratmeter Fläche erworben.

Für den Neubau von 306 Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten liegen entsprechende Baugenehmigungen vor. Hamburgs große Vermieterin plant den Bau von 71 Wohnungen im ersten Förderweg, 72 Wohnungen im zweiten Förderweg sowie 163 frei finanzierte Wohneinheiten.

Die Energieversorgung erfolgt durch ein Blockheizkraftwerk. Weiterhin ist die Errichtung von rund 290 PKW-Stellplätze, einem Vollsortimenter mit rund 2.900 Quadratmeter, einer Kita mit 630 Quadratmeter Nutzfläche sowie weiteren Gewerbeeinheiten mit rund 2.400 m² Fläche vorgesehen.

„Es ist unser erklärtes Ziel, den dringend erforderlichen Neubau von bezahlbaren Wohnungen auch in der anhaltenden Krise unvermindert fortzusetzen. Das Beispiel Winsener Straße zeigt: Unsere Strategie, Grundstücke und Projektentwicklungen am Markt antizyklisch anzukaufen und zu entwickeln, bewährt sich. In Hamburg-Wilstorf wird ein gut durchmischtes Quartier zu bezahlbaren Mieten entstehen und unser Dank gilt allen Partnern, die uns bei diesem Ankauf unterstützt haben", sagte Dr. Thomas Krebs, Sprecher des Saga-Vorstands.

Die SAGA-Unternehmensgruppe wird das Grundstück Anfang 2025 übernehmen und mit den üblichen Erschließungsmaßnahmen beginnen. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich 2026 zu rechnen.