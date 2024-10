Featured

25 Jahre Kunstverein Harburger Bahnhof: Freitag beginnt Teil 2 der Feierlichkeiten

Harburg – Die Geburtstags-Feierlichkeiten im Kunstverein Harburger Bahnhof gehen in die zweite Runde. Wie berichtete wird der 25. Geburtstag der Harburger Kunst-Institution mit mehreren Ausstellungen, einem Festakt und einer Party gefeiert.

Die Eröffnung vom „Opening II“ steht am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr auf dem Programm. Um 20 Uhr beginnt die Performance von Friederike Steinert “Shopping Mall (We Will Always Have Each Other)”

In den vergangenen 25 Jahren haben 18 Kuratoren das Programm des Kunstverein Harburger Bahnhof geprägt und die vielstimmige Geschichte des Kunstvereins mitgeschrieben.

„Anlässlich des Jubiläums haben wir die ehemaligen Leitungen eingeladen, den Ausstellungsraum gleich eines dreidimensionalen Gästebuchs zu bespielen. Einzige Bedingung für die Gastbeitrage ist, dass eine Spur im Ausstellungsraum zurückbleibt“, so der Kunstverein.

Das ergebnisoffene Format ist konzeptionell eng verwoben mit der Agenda des Kunstvereins, auf der das Experiment im Mittelpunkt steht. Zudem wird erstmals das gesamte Konvolut an Jahresgaben gezeigt – einzigartige Arbeiten, die in enger Verbindung zur Geschichte des Kunstvereins stehen.

Parallel zum Ausstellungsraum wächst auf der Website ein digitales Gästebuch mit Anekdoten, Erzählungen oder Fragen. Die Ausstellung erweitert sich in drei Kapiteln und wird über die gesamte Laufzeit durch ein Veranstaltungsprogramm ergänzt.

Das weitere Jubiläums-Programm:

11. Oktober: 19 Uhr Opening II

15. November, 18 Uhr: Opening III mit Grußwort von Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien

15. November, 22 Uhr: Die Party: “We were Teenage Flashdancers” mit Cordula & Regina Peper.