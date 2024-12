Featured

An der Kuhtrift ist wieder Harburgs traditionelles Weihnachts-Graffiti zu sehen

Heimfeld - Das ist es. Das diesjährige Weihnachts-Graffiti von Brozilla. Alle Jahre wieder bringt Gerrit Fischer, so heißt der Streetart-Künstler hinter dem Künstlernamen, ein Bild auf die Reste der alten englischen Pionierbrücke in der Kurve der Privatstraße Kuhtrift. Das hat Tradition. Und immer ist in dem Graffiti eine kleine Botschaft versteckt.

So kann man in diesem Jahr die steile Piste am Rande der Haake wieder in den Weihnachtsspaziergang einbauen, um selbst das Graffiti zu sehen. zv