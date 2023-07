Bugenhagenkirche: Harburger Gospelchor nach langer Pause wieder zurück

Rönneburg – Nach der langen Corona-Pause kann endlich wieder der Gottesdienst in der Bugenhagenkirche in Rönneburg mit viel Musik stattfinden. Am Sonntag, 12. Juni, wird um 10 Uhr in der Bugenhagenkirche Rönneburg in der Rönneburger Straße 47 ein Gottesdienst mit Pastor Claus Scheffler gefeiert.

Und endlich ist wieder viel Musik möglich: Der Harburger Gospelchor unter Leitung von Rainer Gebauer wird daran maßgeblich mit vielen Gesangstücken beteiligt sein. (cb)